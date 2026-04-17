Scenografie pentru Mitriță FOTO: Fanii lui Zhejiang, mesaj în română, după suspendarea primită de fotbalist + Reacția românului

alt-text Publicat: 17.04.2026, ora 19:23
alt-text Actualizat: 17.04.2026, ora 19:23
  • Fanii lui Zhejiang Professional, echipa la care joacă Alexandru Mitriță (31 de ani), au realizat o scenografie în meciul de vineri cu Beijing Guoan, 0-0, prin intermediul căreia își exprimă susținerea pentru român.

Alexandru Mitriță a primit o suspendare de 5 etape după ce și-a tras de păr un adversar în meciul dintre Zhejiang și Chongqing, în etapa #4 din campionatul Chinei.

FOTO. Fanii lui Zhejiang, scenografie dedicată lui Alexandru Mitriță

În lipsa lui Alexandru Mitriță, fiind suspendat pentru gestul său, Zhejiang a remizat vineri cu Beijing Guoan, 0-0, în cadrul etapei 6 din campionat.

Fanii echipei chineze nu l-au uitat pe Mitriță, care este unul dintre cei mai buni jucători ai echipei, și au realizat o scenografie specială dedicată acestuia.

În tribune a apărut o imagine cu un ultras al lui Zhejiang care îi întinde o mână de ajutor lui Mitriță, pentru a-l ajuta să se ridice de la pământ. În plus, chinezii au afișat și un mesaj în limba română: „Haide, Mitri!”.

Scenografia realizată de fanii lui Zhejiang pentru Alexandru Mitriță. Foto: Instagram/zhejiang_greensoul

În finalul meciului cu Chongqing, Mitriță s-a enervat după ce jucătorul advers Li Zhenquan a avut o intrare mai dură asupra lui.

Ce doi au avut un schimb de replici aprins, iar după ce Li Zhenquan a trecut de Mitriță, jucătorul român a recurs la un gest inacceptabil pe terenul de fotbal: l-a tras de păr pe fotbalistul chinez, care s-a întins imediat pe gazon.

Mesajul postat de Mitriță

După ce a observat scenografia realizată de fanii lui Zhejiang, Alexandru Mitriță le-a mulțumit fanilor prin intermediul unui mesaj postat pe Instagram.

„Vă mulțumesc pentru felul în care m-ați primit și pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat încă de la început, mai ales acum, într-un moment dificil pentru mine.

Greșelile fac parte din joc, dar respectul și solidaritatea voastră înseamnă totul pentru mine. Voi reveni mai puternic”, a scris fostul fotbalist al Craiovei.

Mesajul postat de Alexandru Mitriță. Foto: Instagram/@mitrita28

Din suspendarea de 5 etape pe care a primit-o, Mitriță a ispășit deja două: cu Dalian Yingbo (0-3), de pe 10 aprilie, și cu Beijing Guoan (0-0), de pe 17 aprilie.

Jucătorul român va mai lipsi în următoarele partide:

  • Wuhan Three Towns (d), de pe 21 aprilie
  • Chengdu Rongcheng (d), de pe 25 aprilie
  • Shenzhen Xinpengcheng (a), de pe 2 mai

De la sosirea sa la formația chineză, Mitriță a marcat 9 goluri și a oferit 10 pase decisive în 20 de meciuri jucate.

4 milioane de euro
este cota de piață a lui Alexandru Mitriță, conform Transfermarkt

