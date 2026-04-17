Cadu, la CFR Cluj Portughezul recunoaște negocierile și explică ce post ar urma să ocupe:  „Voi vorbi cu domnul Mureșan”
Ricardo Cadu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.04.2026, ora 19:01
  • Ricardo Cadu (44 de ani) ar urma să revină la CFR Cluj, după o pauză de 12 ani.
  • Fostul căpitan al formației din Gruia este așteptat să ocupe postul de director sportiv, rămas vacant după plecarea lui Marius Bilașco (44 de ani) la Rapid.

Joi, Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a anunțat încetarea colaborării cu managerul sportiv al echipei, Mikael Silvestre (48 de ani), care s-a ocupat de transferuri în acest an.

La începutul acestei luni, gruparea din Gruia l-a pierdut și pe Marius Bilașco, cel care ocupa funcția de director sportiv.

În prezent, fostul atacant ocupă funcția de director sportiv adjunct la Rapid, dar din sezonul viitor, el îl va înlocui pe Mauro Pederzoli (64 de ani), al cărui contract cu formația giuleșteană expiră la finalul actualei stagiuni.

Citește și
Citește mai mult
Ricardo Cadu, așteptat ca director sportiv la CFR Cluj: „Voi vorbi cu domnul Mureșan”

Pentru a ocupa postul lăsat vacant de Bilașco, CFR Cluj l-a contactat pe Ricardo Cadu, legendarul căpitan al echipei în perioada 2006 - 2014.

Portughezul a confirmat discuțiile și a dezvăluit că va avea o întâlnire săptămâna viitoare cu președintele echipei, Iuliu Mureșan (72 de ani).

„O să mă întorc joi și voi vorbi cu domnul Mureșan și vedem. M-a sunat și mi-a spus că vrea să mă ia director sportiv. Vin în Cluj pentru a vorbi mai multe.

Asta am vrut tot timpul. Să mă întorc la CFR să fac performanță și ca director sportiv.

Am fost și director sportiv la Pacos Ferreira. Nu este nimic nou pentru mine. Antrenor am fost doar secund și nu mai vreau să fiu niciodată (n.r. râde).

Este foarte greu. Este presiune mare și jucătorii toți se gândesc la ei. Ca antrenor trebuie să faci un grup bun și să-i faci pe toți jucătorii să înțeleagă ce îți dorești.

Dar acum jucătorii sunt altfel. Sunt 26-27 de jucători cu mentalități diferite”, a declarat Cadu, citat de prosport.ro.

3
titluri de campion a câștigat Cadu ca jucător cu CFR Cluj (2008, 2010, 2012)

Ricardo Cadu: „Aș vrea să aduc jucători din Portugalia

Dacă negocierile vor merge conform planului, Cadu ar urma să fie cel care se va ocupa de transferuri în sezonul următor la CFR Cluj.

Întrebat dacă și-a pregătit o listă de jucători pe care i-ar dori la echipă, portughezul a replicat:

„Este o meserie care tot timpul mi-a plăcut și normal că am idei de jucători.

Am vorbit cu mulți jucători, pentru că am avut o perioadă de 6-7 luni și am avut timp să fac o listă de jucători. Eu, sincer, aș vrea să merg și să fac performanță. Nu doar pe plan intern, dar și în Europa.

E mult mai greu acum (n.r. ca CFR Cluj să devină colonie de jucători portughezi).

Dar găsim jucători buni. Nu doar din Portugalia și din străinătate. Aș vrea să aduc jucători din Portugalia, normal, dar să vedem ce buget este și care sunt planurile.

Trebuie alt tip de jucător. Pentru că pot juca în Portugalia bine, dar să nu reușească în România, pentru că este altceva. Mie mi-ar fi ușor să îmi dau seama, pentru că știu ce se întâmplă în România, cunosc campionatul”, a adăugat Cadu.

Ricardo Cadu: „CFR Cluj mi-a oferit totul”

Întrebat ce înseamnă CFR Cluj pentru el, fostul fundaș a afirmat:

„CFR m-a ajutat foarte mult. Ce am eu astăzi îi datorez lui CFR. Normal că și eu am făcut, dar CFR înseamnă mult pentru mine.

Iubesc CFR și nu spun asta pentru că vreau să lucrez acolo. Le datorez foarte mult lui Arpi (n.r. Paszkany) și Mureșan. Două persoane care m-au ajutat foarte mult. Și eu am ajutat clubul, dar ei mi-au dat încredere”, a concluzionat Cadu.

Ricardo Cadu a îmbrăcat tricoul celor de la CFR Cluj în 250 de meciuri

Citește și

Tenis
15:44
Citește mai mult
Nationala
14:03
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CFR Cluj Iuliu Muresan Ricardo Cadu superliga
Știrile zilei din sport
Handbal
18.04
Citește mai mult
Tenis
18.04
Citește mai mult
Campionate
18.04
Citește mai mult
Superliga
18.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:14
00:07
00:04
23:48
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Campionate
18.04
Citește mai mult
Campionate
18.04
Citește mai mult
Superliga
18.04
Citește mai mult
B365
17.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 19 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 18 rapid 23 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
19.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share