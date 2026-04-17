„Așteptările nu au fost realiste” Adrian Mazilu, despre problemele medicale din ultimii ani: „E greu cu două operații când încă ești un copil”

Adrian Mazilu (20 de ani), jucătorul lui Dinamo, a vorbit despre problemele medicale cu care s-a confruntat în ultimii ani și despre forma sa actuală sub conducerea lui Zeljko Kopic (48 de ani).

Dinamo - U Cluj se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În 2024, Mazilu a suferit o accidentare gravă care l-a ținut departe de teren aproape un an. Acesta a fost nevoit să se opereze de două ori, din cauza complicațiilor apărute.

Adrian Mazilu: „Mă simt din ce în ce mai bine”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu U Cluj, din etapa 5 din play-off, Adrian Mazilu a vorbit despre forma sa actuală de la Dinamo:

„Mă simt din ce în ce mai bine. Mă antrenez zi de zi, se vede că am crescut în joc, în ritm. Golul de la națională (n.r. în meciul România U21 - San Marino U21 3-0, din preliminariile EURO 2027) a avut impact asupra mea, mi-a dat încredere.

De mic am avut golurile în sânge, trebuie să marchez fiind în atac. Lupt pentru echipă, îmi doresc să ofer și assisturi. Noi ne dorim și câștigarea Cupei și să urcăm în clasament. Eu vreau victorii în ambele meciuri. Fiecare meci este important. O victorie cu U Cluj ne ajută.

Domnul Hagi m-a crescut, alături de dumnealui am făcut cea mai mare performanță a carierei până acum și mă bucur că este la echipa națională (n.r. selecționer).

Lumea uită că am fost pe bară în ultimii doi ani și cât de greu este să revii la ritmul intens al colegilor. E greu să ai două operații când încă ești un copil ”, a declarat Adrian Mazilu, conform fanatik.ro.

FOTO. Golul lui Adrian Mazilu din meciul România U21 - San Marino U21 3-0

Deși a înscris pentru naționala de tineret, Adrian Mazilu nu a reușit aceeași performanță și în tricoul lui Dinamo, până acum. A bifat 14 apariții pentru „câini” în acest sezon în toate competițiile.

Adrian Mazilu: „Neavând continuitate, lucrurile se mai schimbă în timp”

Adrian Mazilu a explicat cât de mult își dorește să progreseze:

„Eu las lumea să vorbească și îmi văd de drum. Așteptările nu au fost nerealiste, lumea mă știa cum jucam înainte.

Neavând continuitate, lucrurile se mai schimbă în timp. Sper să îi mulțumesc (n.r. pe fani) și să fac jocuri din ce în ce mai bune și să fiu chiar mai bun decât am fost”, a mai spus aripa dreaptă de la Dinamo.

800.000 de euro este cota de piață a lui Adrian Mazilu, conform Transfermarkt

Adrian Mazilu a ajuns la Dinamo liber de contract în vara anului trecut. De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat la Farul Constanța, Brighton și Vitesse.

Pentru Dinamo urmează duelul de sâmbătă cu liderul din play-off, U Cluj, din cadrul etapei 5. Joia viitoare, „câinii” vor da peste Universitatea Craiova în semifinalele Cupei României.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 4 39 2 U Craiova 4 36 3 Rapid 4 32 4 CFR Cluj 4 31* 5 FC Argeș 4 30 6 Dinamo 4 28 *️ - beneficiază de rotunjire

