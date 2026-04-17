„Așteptările nu au fost realiste"  Adrian Mazilu, despre problemele medicale din ultimii ani: „E greu cu două operații când încă ești un copil"
Adrian Mazilu
Superliga

„Așteptările nu au fost realiste" Adrian Mazilu, despre problemele medicale din ultimii ani: „E greu cu două operații când încă ești un copil"

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.04.2026, ora 18:56
  • Adrian Mazilu (20 de ani), jucătorul lui Dinamo, a vorbit despre problemele medicale cu care s-a confruntat în ultimii ani și despre forma sa actuală sub conducerea lui Zeljko Kopic (48 de ani).
  • Dinamo - U Cluj se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În 2024, Mazilu a suferit o accidentare gravă care l-a ținut departe de teren aproape un an. Acesta a fost nevoit să se opereze de două ori, din cauza complicațiilor apărute.

Citește și
Citește mai mult
Adrian Mazilu: „Mă simt din ce în ce mai bine”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu U Cluj, din etapa 5 din play-off, Adrian Mazilu a vorbit despre forma sa actuală de la Dinamo:

„Mă simt din ce în ce mai bine. Mă antrenez zi de zi, se vede că am crescut în joc, în ritm. Golul de la națională (n.r. în meciul România U21 - San Marino U21 3-0, din preliminariile EURO 2027) a avut impact asupra mea, mi-a dat încredere.

De mic am avut golurile în sânge, trebuie să marchez fiind în atac. Lupt pentru echipă, îmi doresc să ofer și assisturi. Noi ne dorim și câștigarea Cupei și să urcăm în clasament. Eu vreau victorii în ambele meciuri. Fiecare meci este important. O victorie cu U Cluj ne ajută.

Domnul Hagi m-a crescut, alături de dumnealui am făcut cea mai mare performanță a carierei până acum și mă bucur că este la echipa națională (n.r. selecționer).

Lumea uită că am fost pe bară în ultimii doi ani și cât de greu este să revii la ritmul intens al colegilor. E greu să ai două operații când încă ești un copil”, a declarat Adrian Mazilu, conform fanatik.ro.

FOTO. Golul lui Adrian Mazilu din meciul România U21 - San Marino U21 3-0

România U21 - San Marino U21. Gol senzațional marcat de Mazilu (2).jpg
România U21 - San Marino U21. Gol senzațional marcat de Mazilu (2).jpg

Galerie foto (15 imagini)

România U21 - San Marino U21. Gol senzațional marcat de Mazilu (1).jpg România U21 - San Marino U21. Gol senzațional marcat de Mazilu (2).jpg România U21 - San Marino U21. Gol senzațional marcat de Mazilu (3).jpg România U21 - San Marino U21. Gol senzațional marcat de Mazilu (4).jpg România U21 - San Marino U21. Gol senzațional marcat de Mazilu (5).jpg
+15 Foto
labels.photo-gallery

Deși a înscris pentru naționala de tineret, Adrian Mazilu nu a reușit aceeași performanță și în tricoul lui Dinamo, până acum. A bifat 14 apariții pentru „câini” în acest sezon în toate competițiile.

Adrian Mazilu: „Neavând continuitate, lucrurile se mai schimbă în timp”

Adrian Mazilu a explicat cât de mult își dorește să progreseze:

„Eu las lumea să vorbească și îmi văd de drum. Așteptările nu au fost nerealiste, lumea mă știa cum jucam înainte.

Neavând continuitate, lucrurile se mai schimbă în timp. Sper să îi mulțumesc (n.r. pe fani) și să fac jocuri din ce în ce mai bune și să fiu chiar mai bun decât am fost”, a mai spus aripa dreaptă de la Dinamo.

800.000 de euro
este cota de piață a lui Adrian Mazilu, conform Transfermarkt

Adrian Mazilu a ajuns la Dinamo liber de contract în vara anului trecut. De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat la Farul Constanța, Brighton și Vitesse.

Pentru Dinamo urmează duelul de sâmbătă cu liderul din play-off, U Cluj, din cadrul etapei 5. Joia viitoare, „câinii” vor da peste Universitatea Craiova în semifinalele Cupei României.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj439
2U Craiova436
3Rapid432
4CFR Cluj431*
5FC Argeș430
6Dinamo428
*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dinamo bucuresti liga 1 u cluj adrian mazilu
Top stiri
„Voiam doar să mor” Fost jucător important din Serie A, cu piciorul amputat: „M-am aplecat să iau o prăjitură căzută lângă pedale”
Campionate
18.04
„Voiam doar să mor” Fost jucător important din Serie A, cu piciorul amputat: „M-am aplecat să iau o prăjitură căzută lângă pedale”
Citește mai mult
„Voiam doar să mor” Fost jucător important din Serie A, cu piciorul amputat: „M-am aplecat să iau o prăjitură căzută lângă pedale”
De urgență, la spital!  Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
Campionate
18.04
De urgență, la spital! Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
Citește mai mult
De urgență, la spital!  Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci”
Superliga
18.04
A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci”
Citește mai mult
A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci”
„Parcul Trump să se numească Maria Cuțarida-Crătunescu”, cer 700 de oameni printr-o petiție. Bucureștenii vor consultări publice privind denumirea spațiilor publice
B365
17.04
„Parcul Trump să se numească Maria Cuțarida-Crătunescu”, cer 700 de oameni printr-o petiție. Bucureștenii vor consultări publice privind denumirea spațiilor publice
Citește mai mult
„Parcul Trump să se numească Maria Cuțarida-Crătunescu”, cer 700 de oameni printr-o petiție. Bucureștenii vor consultări publice privind denumirea spațiilor publice

Echipe/Competiții

fcsb 19 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 18 rapid 23 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
19.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share