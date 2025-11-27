Zvonko Milojkovic a oferit un interviu pentru GOLAZO.ro, la Belgrad, capitală măcinată de instabilitate în ultimele 11 luni.

Protestele față de președintele Aleksandar Vucic continuă, iar impresarul le cere românilor care vin la meci să le respecte pentru a nu avea probleme.

Mai mult, Zvonko nu ar fi surprins să-l vadă pe Novak Djokovic candidat la președinție în 2027, când probabil acesta va renunța la tenis. Și îl creditează pe Djokovic cu mari șanse de a fi ales.

GOLAZO.ro s-a deplasat la Belgrad pentru meciul Steaua Roșie - FCSB și a discutat cu Zvonko Milojkovic, omul din spatele unor transferuri notabile în fotbalul românesc. Acesta a intermediat, printre altele, aducerea lui Bogdan Planic și a lui Novak Martinovic la FCSB.

Pe lângă discuțiile pe tema meciului, acesta a vorbit şi despre realitățile fierbinți ale zilelor noastre: avertizând mass-media de la Belgrad despre tensiunile din stradă, generate de protestele studenţilor împotriva preşedintelui Aleksandar Vucic, în contextul tragediei de la gara din Novi Sad.

Această tragedie, prăbușirea acoperișului gării la 1 noiembrie 2024, soldată cu 16 morți, a scos la iveală probleme de infrastructură, corupție și neglijență, provocând o undă uriașă de indignare în țara vecină.

Copertina căzută în gara din Novi Sad. Foto: x.com / @novinarupenziji

De atunci, Serbia a fost zguduită de proteste de amploare conduse de tineri şi studenți, care cer responsabilitate, transparență și reforme profunde.

Bună ziua, domnule Zvonko! Cum sunteți?

Bine, mulțumesc! Aștept meciul de mâine (n.red. - joi) la fotbal, să vedem ce iese. Voi cum sunteți? Și să aveți grijă pe aici.

La ce vă referiți? La protestele studenților?

Da, da! Dacă sunteți prinși într-o intersecție între 11:52 și 12:08, stați pe loc, să nu cumva să vă mișcați. Altfel, riscați să aveți probleme, cu mașina lovită sau, Doamne ferește, răniți. Studenții blochează intersecțiile 16 minute, în memoria celor 16 oameni care au murit în tragedia de la gara din Novi Sad.

Deci dacă ne prinde în intersecție, să rămânem pe loc și să așteptăm până termină.

Exact. Nu vă va zice nimeni nimic, sunt proteste de amploare, nu are sens să vă complicați. Ca români nu sunteți ținta lor, dar e important să le respectați gestul de comemorare.

În continuare sunt proteste atât de mari la Belgrad?

Sunt deja de 11 luni și nu se vor opri curând. Tinerii, mai ales studenții, nu mai acceptă nimic fără responsabilitate și transparență. Dacă ajungeți în zona parlamentului, la fel: păstrați distanța, minimum 20 de metri față de gard. Nu e de glumă cu astfel de lucruri.

Vă mulțumim pentru sfat. Pe stadion, la meciul de fotbal, pot apărea incidente?

Sub nicio formă, nu la Steaua Roșie! Clubul Steaua Roșie Belgrad este finanțat și condus din proximitatea președintelui. Nu o să auziți scandări împotriva lui acolo, nici la fotbal, nici la baschet. În schimb, la meciurile celor de la Partizan, mai ales în sala de baschet a clubului Partizan Belgrad, atmosfera poate fi furibundă, 22.000 de oameni strigă lucruri grele, inclusiv la adresa puterii.

Dar la meciurile naționalei Serbiei sunt tensiuni?

Ce tensiuni? N-ați văzut ce a făcut la meciul cu Albania? A mutat partida pe stadionul Stadionul Dubocics, unul nou, mic, de vreo 8.000 de locuri, aproximativ ca arena lui Sepsi din România. Și-a umplut stadionul cu invitați apropiați lui, iar publicul n-a scos un cuvânt critic. Totul controlat, liniște totală.

Pentru fanii români credeți că pot fi probleme pe străzi?

Nu cred. Există această frăție între suporterii sârbi și cei români. Dacă vă întâlniți cu „Groparii” la o intersecție sau pe stradă, cei de la Partizan vor glumi cu voi și chiar vă vor spune să bateți Steaua Roșie.



A, și încă ceva, dacă auziți scandări cu „Țiganii”, să știți că nu e pentru voi inițial. E un termen pe care fanii lui Partizan îl folosesc pentru rivalii de la Steaua Roșie. Acuma, ca să glumim puțin: dacă FCSB conduce cu 1-0 și trage de timp stând pe jos, atunci s-ar putea să auziți replici și înspre voi. Dar să nu le luați personal. Și noi, când mergem în străinătate, tot așa ne strigă unii.

Totuși, dincolo de sport, cum e situația politică în Serbia acum?

Instabilă, dominată complet de proteste. Totul se învârte în jurul studenților, al tinerilor și al contestării președintelui. Vă spun sincer… Novak Djokovic este și el critic față de puterea actuală. Nu m-ar surprinde deloc să-l vedem candidând la președinție.

Chiar credeți?

N-ar fi o surpriză și, sincer, ar avea șanse uriașe. El are bani, poate un miliard de euro, deci nu ar intra în politică pentru bani, cum fac mulți politicieni ai noștri, care vin cu pantofi rupți și pleacă cu vile. La 38 de ani, e la final de carieră. S-a mutat în Grecia tocmai din nemulțumire, din dorința de a se distanța de atmosfera din țară.



E extrem de popular, respectat, cu un caracter puternic. Amintiți-vă de pozițiile lui ferme și când s-a opus vaccinării COVID, sau cât capital global are, discuții inclusiv cu oameni ca Donald Trump. Dacă va candida în 2027, cred sincer că va câștiga.

