AC Milan doboară recorduri A bătut palma cu PSG. Este cel mai scump transfer din istoria clubului!

- AC Milan ar fi ajuns la un acord cu PSG pentru transferul atacantului portughez Goncalo Ramos (25 de ani).
- Mutarea ar urma să reprezinte cel mai scump transfer din istoria clubului italian.
AC Milan este la un pas de a realiza primul transfer din era Ruben Amorim, numit în funcția de antrenor după demiterea lui Massimiliano Allegri (58 de ani).
Goncalo Ramos, cel mai scump transfer din istoria lui AC Milan
„Diavolii” au bătut palma cu Goncalo Ramos, atacantul celor de la PSG, potrivit jurnalistului specializat în transferuri Fabrizio Romano.
Tranzacția va depăși suma de 50 de milioane de euro și va depăși recordul stabilit de compatriotul lusitanului, Rafael Leao, transferat de la Lille în 2019, pentru 49,5 milioane de euro.
Ruben Amorim îl cunoaște foarte bine pe Goncalo Ramos, din perioada în care cei doi au fost rivali în Portugalia. Atacantul evolua la Benfica, iar tehnicianul o antrena pe Sporting.
Un rol semnificativ în negocieri a jucat și relația bună dintre proprietarul lui AC Milan, Gerry Cardinale, și președintele lui Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.
În prezent, Ramos este la Campionatul Mondial alături de naționala Portugaliei. A evoluat 7 minute în remiza cu DR Congo (1-1) și nu a fost folosit deloc în victoria cu Uzbekistan (5-0).
Pentru lusitani urmează duelul cu Columbia pentru șefia grupei K.