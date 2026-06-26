AC Milan doboară recorduri A bătut palma cu PSG. Este cel mai scump transfer din istoria clubului!

AC Milan ar fi ajuns la un acord cu PSG pentru transferul atacantului portughez Goncalo Ramos (25 de ani).

Mutarea ar urma să reprezinte cel mai scump transfer din istoria clubului italian.

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AC Milan este la un pas de a realiza primul transfer din era Ruben Amorim, numit în funcția de antrenor după demiterea lui Massimiliano Allegri (58 de ani).

Goncalo Ramos, cel mai scump transfer din istoria lui AC Milan

„Diavolii” au bătut palma cu Goncalo Ramos, atacantul celor de la PSG, potrivit jurnalistului specializat în transferuri Fabrizio Romano.

Tranzacția va depăși suma de 50 de milioane de euro și va depăși recordul stabilit de compatriotul lusitanului, Rafael Leao, transferat de la Lille în 2019, pentru 49,5 milioane de euro.

🚨🔴⚫️ BREAKING: Gonçalo Ramos to AC Milan, here we go! Deal agreed between the clubs and on player side.



Club record signing for AC Milan, breaking Leão record as it was €50m — fee will be way in excess of this with add-ons.



Deal also done on player side. 🇵🇹 pic.twitter.com/UsFjbJE6QM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026

Ruben Amorim îl cunoaște foarte bine pe Goncalo Ramos, din perioada în care cei doi au fost rivali în Portugalia. Atacantul evolua la Benfica, iar tehnicianul o antrena pe Sporting.

30.000.000 de euro este cota lui Goncalo Ramos, potrivit Transfermarkt

Un rol semnificativ în negocieri a jucat și relația bună dintre proprietarul lui AC Milan, Gerry Cardinale, și președintele lui Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.

În prezent, Ramos este la Campionatul Mondial alături de naționala Portugaliei. A evoluat 7 minute în remiza cu DR Congo (1-1) și nu a fost folosit deloc în victoria cu Uzbekistan (5-0).

Pentru lusitani urmează duelul cu Columbia pentru șefia grupei K.

131 de meciuri a jucat Goncalo Ramos pentru PSG, formație care îl transfera de la Benfica în 2023: a marcat 45 de goluri

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