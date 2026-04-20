Tragedie în lumea raliurilor VIDEO. Mașina s-a răsucit de șase ori în aer! Izbit în plin, un spectator a murit

Un accident grav a avut loc, duminică, în timpul Raliului Sudamericano din Mina Clavero, Argentina.

Un spectator a murit, iar alți doi au fost răniți.

Pilotul paraguayan Didier Arias a pierdut controlul mașinii Volkswagen Polo R5 într-o curbă, iar aceasta s-a răsucit de șase ori în aer, într-o zonă destinată spectatorilor.

Didier Arias și copilotul Hector Nunez au scăpat teferi, însă un bărbat de 25 de ani a decedat la câteva ore după accident în Spitalul Luis Maria Bellodi. Fusese izbit în plin.

O femeie de 40 ani și fiica sa minoră, care au apucat să sară de pe stânca de pe care urmăreau cursa și au evitat impactul, se află în afara oricărui pericol.

Federația Internațională de Automobilism (FIA) a confirmat decesul spectatorului.

„FIA este profund îndurerată de tragicul incident care a avut loc astăzi în cadrul etapei a 2-a a Campionatului de Raliuri FIA CODASUR, la Raliul Sudamericano Mina Clavero, în urma căruia un spectator și-a pierdut viața, iar alți doi au fost răniți.

Transmitem cele mai sincere condoleanțe și compasiune familiei și celor dragi ai persoanei decedate, iar gândurile noastre sunt alături de toți cei răniți și afectați. Mulțumim serviciilor de urgență și echipelor medicale pentru reacția rapidă.

FIA va oferi sprijinul său deplin organizatorilor și autorităților locale relevante în ancheta privind incidentul”, se arată în comunicatul FIA.

Tragedia en el Rally Sudamericano: accidente de piloto paraguayo deja una víctima fatal 🚨



📍Un grave accidente se registró este domingo al mediodía durante una competencia del Rally Sudamericano en Mina Clavero, Argentina.



— Radio Ñandutí (@nanduti) April 19, 2026

Didier Arias a fost protagonistul unui accident asemănător și în cadrul Raliului Colonias Unidas 2026, pe 7 martie, însă atunci nu au existat victime.

¡VUELCO DE PELÍCULA EN EL RALLY!



El piloto Didier Arias protagonizó un impactante accidente durante el Rally Colonias Unidas 2026, cuando su VW Polo GTI R5 dio varias vueltas tras perder el control.



— AhoraPy (@Ahora_Py) March 8, 2026

Raliul a fost suspendat

Organizatorii raliului au confirmat că acesta a fost suspendat definitiv.

„Astăzi (n.r. - duminică), în timpul competiției, a avut loc un incident pe un tronson cronometrat, care a dus la un accident grav. Din păcate, în urma acestui incident, s-a confirmat decesul unui spectator aflat în zonă.

Protocoalele de siguranță stabilite pentru cursă au fost activate imediat, iar serviciile medicale de urgență și de intervenție ale poliției prezente la eveniment au intervenit.

Autoritățile sportive, împreună cu agențiile relevante, lucrează pentru a clarifica circumstanțele incidentului. De asemenea, s-a acordat asistență familiei și prietenilor persoanei decedate.

Evenimentul a fost suspendat definitiv”, au transmis organizatorii Raliului Sudamericano.

Sâmbătă, Juha Miettinen și-a pierdut viața în calificările pentru cursa de 24 de ore de la Nurburgring, după un accident în care au fost implicate șapte mașini.

