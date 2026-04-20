Tragedie în lumea raliurilor VIDEO. Mașina s-a răsucit de șase ori în aer! Izbit în plin, un spectator a murit
alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 12:05
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 12:10
  • Un accident grav a avut loc, duminică, în timpul Raliului Sudamericano din Mina Clavero, Argentina.
  • Un spectator a murit, iar alți doi au fost răniți.

Pilotul paraguayan Didier Arias a pierdut controlul mașinii Volkswagen Polo R5 într-o curbă, iar aceasta s-a răsucit de șase ori în aer, într-o zonă destinată spectatorilor.

Dosar penal după U Craiova - Rapid! Polițiștii s-au autosesizat după ce ultrașii olteni au afișat bannere cu mesaje rasiste  » Anunțul făcut de IPJ Dolj
Citește și
Dosar penal după U Craiova - Rapid! Polițiștii s-au autosesizat după ce ultrașii olteni au afișat bannere cu mesaje rasiste » Anunțul făcut de IPJ Dolj
Citește mai mult
Dosar penal după U Craiova - Rapid! Polițiștii s-au autosesizat după ce ultrașii olteni au afișat bannere cu mesaje rasiste  » Anunțul făcut de IPJ Dolj

Accident teribil în Raliul Sudamericano. Un spectator a murit

Didier Arias și copilotul Hector Nunez au scăpat teferi, însă un bărbat de 25 de ani a decedat la câteva ore după accident în Spitalul Luis Maria Bellodi. Fusese izbit în plin.

O femeie de 40 ani și fiica sa minoră, care au apucat să sară de pe stânca de pe care urmăreau cursa și au evitat impactul, se află în afara oricărui pericol.

Federația Internațională de Automobilism (FIA) a confirmat decesul spectatorului.

„FIA este profund îndurerată de tragicul incident care a avut loc astăzi în cadrul etapei a 2-a a Campionatului de Raliuri FIA CODASUR, la Raliul Sudamericano Mina Clavero, în urma căruia un spectator și-a pierdut viața, iar alți doi au fost răniți.

Transmitem cele mai sincere condoleanțe și compasiune familiei și celor dragi ai persoanei decedate, iar gândurile noastre sunt alături de toți cei răniți și afectați. Mulțumim serviciilor de urgență și echipelor medicale pentru reacția rapidă.

FIA va oferi sprijinul său deplin organizatorilor și autorităților locale relevante în ancheta privind incidentul”, se arată în comunicatul FIA.

Didier Arias a fost protagonistul unui accident asemănător și în cadrul Raliului Colonias Unidas 2026, pe 7 martie, însă atunci nu au existat victime.

Raliul a fost suspendat

Organizatorii raliului au confirmat că acesta a fost suspendat definitiv.

„Astăzi (n.r. - duminică), în timpul competiției, a avut loc un incident pe un tronson cronometrat, care a dus la un accident grav. Din păcate, în urma acestui incident, s-a confirmat decesul unui spectator aflat în zonă.

Protocoalele de siguranță stabilite pentru cursă au fost activate imediat, iar serviciile medicale de urgență și de intervenție ale poliției prezente la eveniment au intervenit.

Autoritățile sportive, împreună cu agențiile relevante, lucrează pentru a clarifica circumstanțele incidentului. De asemenea, s-a acordat asistență familiei și prietenilor persoanei decedate.

Evenimentul a fost suspendat definitiv”, au transmis organizatorii Raliului Sudamericano.

Sâmbătă, Juha Miettinen și-a pierdut viața în calificările pentru cursa de 24 de ore de la Nurburgring, după un accident în care au fost implicate șapte mașini.

Citește și

Mihaela Cambei, record la smuls! VIDEO. Românca a cucerit o medalie de aur și două de argint la Campionatele Europene de la Batumi
Alte sporturi
09:46
Mihaela Cambei, record la smuls! VIDEO. Românca a cucerit o medalie de aur și două de argint la Campionatele Europene de la Batumi
Citește mai mult
Mihaela Cambei, record la smuls! VIDEO. Românca a cucerit o medalie de aur și două de argint la Campionatele Europene de la Batumi
Nicolescu, pus pe glume Președintele lui Dinamo, „mesaj” pentru U Craiova  înainte de semifinala Cupei României: „Ne permitem”
Cupa Romaniei
09:07
Nicolescu, pus pe glume Președintele lui Dinamo, „mesaj” pentru U Craiova înainte de semifinala Cupei României: „Ne permitem”
Citește mai mult
Nicolescu, pus pe glume Președintele lui Dinamo, „mesaj” pentru U Craiova  înainte de semifinala Cupei României: „Ne permitem”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
