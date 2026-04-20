Dosar penal după U Craiova - Rapid! Polițiștii s-au autosesizat după ce ultrașii olteni au afișat bannere cu mesaje rasiste » Anunțul făcut de IPJ Dolj

alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 11:27
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 11:27
  • Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a anunțat, luni, că s-a sesizat din oficiu după ce fanii Universității Craiova au afișat, de-a lungul primei reprize a meciului cu Rapid din etapa #5 din play-off, mai multe bannere rasiste la adresa giuleștenilor.

Universitatea Craiova și Rapid s-au întâlnit pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar atmosfera din tribune a fost inițial una spectaculoasă, în ciuda jocului lipsit de ocazii de partea celor două echipe. A fost stricată însă de mai multe mesaje rasiste la adresa Rapidului.

U Craiova a învins-o pe Rapid cu 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Assad Al-Hamlawi, în minutul 47 al meciului.

Poliția s-a autosesizat. Dosar penal pentru incitare la violență, ură sau discriminare

IPJ Dolj a transmis un comunicat de presă după incidentele din tribune, anunțând că polițiștii s-au autosesizat, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare.

„Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj este abilitat să comunice următoarele:

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în seara zilei de 19 aprilie a.c., cu ocazia meciului de fotbal desfășurat pe stadionul «Ion Oblemenco» din Craiova, galeria echipei gazdă a afișat mai multe bannere conținând mesaje prin care îndeamnă publicul la ură și discriminare față de echipa adversă, pe motiv de etnie.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsuri în consecință”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Dolj.

Bannere rasiste la U Craiova - Rapid

23.234 de fani au asistat la derby-ul etapei #5. Dintre aceștia, 685 au fost suporteri ai giuleștenilor.

Fanii Craiovei au afișat mai multe bannere în care și-au jignit adversarii. Printre mesajele se numără: „S-a născut și Sud Rrapid / Copilul din șatră nedorit”.

Oltenii au făcut referire la ultrașii din facțiunea Original 1923, care s-au despărțit de Peluza Nord în toamna anului 2024 și care a înființat Peluza Sud.

Banner afișat la meciul U Craiova - Rapid Banner afișat la meciul U Craiova - Rapid
Banner afișat la meciul U Craiova - Rapid

Un alt mesaj rasist la adresa Rapidului a apărut în galeria oltenilor: „«Farmecul» giuleștenilor: după orice meci, stabor...”.

Un alt banner afișat de fanii Craiovei Un alt banner afișat de fanii Craiovei
Un alt banner afișat de fanii Craiovei

Oltenii nu s-au oprit aici:

  • „E adevărat, nu e folclor / Rrapid = echipa rromilor!”
  • „Aveți un pigment bizar / Ați fost cu toții la solar?”
  • „Cum s-or fi simțit ăia de la Messina când s-au căutat prin buzunare?”

VIDEO. Golul înscris de Assad Al-Hamlawi în U Craiova - Rapid 1-0

