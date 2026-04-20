Nicolescu, pus pe glume Președintele lui Dinamo, „mesaj” pentru U Craiova înainte de semifinala Cupei României: „Ne permitem”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo , a fost pus pe glume înainte de meciul „câinilor” cu Universitatea Craiova, din semifinalele Cupei României.

După ce U Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu 2-0, în etapa 3 din play-off, Gică Craioveanu a declarat: „Cred că Dinamo ne va ajuta să fim campioni. Așa m-am gândit de foarte mult timp și pare că așa va fi”.

Andrei Nicolescu: „Dacă ne face Craiova câștigători ai Cupei…”

În etapa 5, Universitatea Craiova a câștigat derby-ul cu Rapid, scor 1-0, iar Dinamo a învins liderul U Cluj cu scorul de 2-1, rezultat care le-a permis oltenilor să egaleze în clasament echipa antrenată de Cristiano Bergodi.

Înainte de meciul Dinamo - U Craiova, din semifinalele Cupei României, Andrei Nicolescu a făcut o glumă cu trimitere la declarațiile lui Gică Craioveanu.

„Clar bătălia principală se dă între ele (n.r. U Cluj și Universitatea Craiova) După ultimul meci și după rezultat (n.r. dintre cele două, scor 4-0 pentru U Cluj), sută la sută aș spune că U Cluj e favorită, dar mai sunt de jucat meciuri.

Și Craiova e o echipă puternică. Între ele se dă bătălia și cred că vor conta foarte mult și indirectele, ca să spun așa, ce vor face cu celelalte echipe.

Cred că e foarte important FC Argeș în această ecuație, ce va face cu echipele astea două. Ca să glumesc și eu, dacă ne face Craiova câștigători ai Cupei… (n.r. - râde).

Dacă e să glumim acum, ne permitem. Eu glumesc, pentru noi nu se pune problema (n.r. să cedeze meciul din campionat în schimbul calificării în finala Cupei). Noi jucăm toate meciurile să câștigăm. Am și zis sâmbătă că fac cerere să joc finala Cupei cu U Cluj”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

Cum arată semifinalele Cupei României:

FC Argeș - U Cluj, marți, de la ora 19:30

Dinamo - U Craiova, joi, de la ora 20:30

Gică Craioveanu: „Cred că Dinamo ne va ajuta să fim campioni”

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Gică Craioveanu a precizat că lupta pentru trofeu nu va fi decisă doar de duelurile directe dintre candidate, ci și de rezultatele obținute de celelalte echipe din play-off.

„Paradoxal, eu cred că vor influența acest campionat Dinamo și FC Argeș, mai ales Dinamo. Cred că Dinamo ne va ajuta să fim campioni. Așa m-am gândit de foarte mult timp și pare că așa va fi.

Eu cred că legăm 4 victorii, două au fost, vor mai veni două. Iar după, echipa va fi pe val. Dacă nu vor interveni accidentări, nu avem de ce să ne temem.

Acum ne batem cu U Cluj, fără discuții. CFR are potențial, un antrenor foarte bun, dar acest rezultat, pentru moralul lor, nu e ok”, a spus Craioveanu, conform digisport.ro.

VIDEO. Golul marcat de Cîrjan în Dinamo - U Cluj 2-1

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 5 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

