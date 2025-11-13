„Îmi place mai mult de Cîrjan” Fostul internațional crede că Florin Tănase trebuia înlocuit de căpitanul lui Dinamo la națională

Adrian Ropotan (39 de ani), fostul jucător de la Dinamo, a vorbit despre neconvocarea lui Cătălin Cîrjan (22 de ani) la echipa națională.

Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Selecționerul Mircea Lucescu a decis să nu se bazeze pe serviciile căpitanului de la Dinamo pentru cele două partide cu Bosnia și San Marino din luna noiembrie.

Adrian Ropotan, despre Cătălin Cîrjan: „Îl vedeam în locul lui Tănase, îmi place mai mult de el”

Fostul jucător, cu 7 prezențe în tricoul echipei naționale, este de părere că liderul lui Dinamo ar fi trebuit convocat de Mircea Lucescu în locul lui Florin Tănase.

„Mi-ar fi plăcut să-l văd și pe Cîrjan, la cum se implică în jocul lui Dinamo și cum evoluează. Din punctul meu de vedere, ar fi meritat. Pe cine să scoată?

Olaru este un jucător de travaliu, îți face ambele faze, dar nu are la fel de bună ultima pasă precum Cîrjan. El are viziunea ultimei pase, este mai degrabă un număr 8 sau număr 10.

Mulți vor zice că am ceva cu FCSB, nu am, dar cred că l-aș fi văzut în locul lui Tănase. Îmi place mai mult Cîrjan”, a declarat Adrian Ropotan, conform gsp.ro.

Adrian Ropotan a revenit în cadrul clubului Dinamo, anunțul fiind făcut miercuri.

El va ocupa o poziție în cadrul Centrului de Copii și Juniori al clubului: antrenor principal al grupei U19.

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

