„Îmi place mai mult de Cîrjan" Fostul internațional crede că Florin Tănase trebuia înlocuit de căpitanul lui Dinamo la națională
Cătălin Cîrjan FOTO: Sport Pictures
Nationala

„Îmi place mai mult de Cîrjan" Fostul internațional crede că Florin Tănase trebuia înlocuit de căpitanul lui Dinamo la națională

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 23:17
  • Adrian Ropotan (39 de ani), fostul jucător de la Dinamo, a vorbit despre neconvocarea lui Cătălin Cîrjan (22 de ani) la echipa națională.
  • Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Selecționerul Mircea Lucescu a decis să nu se bazeze pe serviciile căpitanului de la Dinamo pentru cele două partide cu Bosnia și San Marino din luna noiembrie.

Adrian Ropotan, despre Cătălin Cîrjan: „Îl vedeam în locul lui Tănase, îmi place mai mult de el”

Fostul jucător, cu 7 prezențe în tricoul echipei naționale, este de părere că liderul lui Dinamo ar fi trebuit convocat de Mircea Lucescu în locul lui Florin Tănase.

„Mi-ar fi plăcut să-l văd și pe Cîrjan, la cum se implică în jocul lui Dinamo și cum evoluează. Din punctul meu de vedere, ar fi meritat. Pe cine să scoată?

Olaru este un jucător de travaliu, îți face ambele faze, dar nu are la fel de bună ultima pasă precum Cîrjan. El are viziunea ultimei pase, este mai degrabă un număr 8 sau număr 10.

Mulți vor zice că am ceva cu FCSB, nu am, dar cred că l-aș fi văzut în locul lui Tănase. Îmi place mai mult Cîrjan”, a declarat Adrian Ropotan, conform gsp.ro.

  • Adrian Ropotan a revenit în cadrul clubului Dinamo, anunțul fiind făcut miercuri.
  • El va ocupa o poziție în cadrul Centrului de Copii și Juniori al clubului: antrenor principal al grupei U19.
Dinamo - Csikszereda, meci (8).jpeg
Dinamo - Csikszereda, meci (8).jpeg

Galerie foto (18 imagini)

Dinamo - Csikszereda, meci (1).jpeg Dinamo - Csikszereda, meci (2).jpeg Dinamo - Csikszereda, meci (3).jpeg Dinamo - Csikszereda, meci (4).jpeg Dinamo - Csikszereda, meci (5).jpeg
+18 Foto
Clasamentul grupei H

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria6 (19-3)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România6 (11-6)10
4. Cipru7 (11-9)8
5. San Marino7 (1-32)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

FOTO. Imagini de la România - Austria 1-0

echipa nationala a romaniei adrian ropotan Florin Tanase catalin cirjan
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac

Special

11:03
Special
11:03
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă" + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea

Gimnastica

10:45
Gimnastica
10:45
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic

Campionate

10:19
Campionate
10:19
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
„E un plus pentru noi" Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB: „De ce nu?"

Superliga

13.11
Superliga
13.11
„E un plus pentru noi” Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB: „De ce nu?”
Știri ultima oră
15:12
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă"
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București,  Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă”
14:55
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite"
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
14:00
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!" Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
14:36
„Am ajuns să întreb AI-ul" Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!"
„Am ajuns să întreb AI-ul”  Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut"

Superliga

13.11
Superliga
13.11
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
„Suntem alături de voi!" VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori" din baza EUFOR de la Sarajevo

Nationala

13.11
Nationala
13.11
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO

Nationala

13.11
Nationala
13.11
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români

Nationala

13.11
Nationala
13.11
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
