„Au băut apă de la robinet” Adrian Ilie, îngrijorat după CFR Cluj - U Craiova: „Ce vrem de la echipele astea? Cineva trebuie să ne reprezinte în Europa”

CFR CLUJ - U CRAIOVA 0-0. Fostul atacant Adrian Ilie (52 de ani) a criticat aspru cele două echipe, după meciul din Gruia.

Lupta pentru titlu devine și mai palpitantă după remiza înregistrată de cele două echipe aflate pe podium în etapa #8 a play-off-ului din Liga 1.

Adrian Ilie, despre CFR - U Craiova: „Foarte puțin! Nu mă gândeam la un joc atât de slab”

Fostul atacant de la Steaua, Valencia și Galatasaray a fost foarte critic la adresa celor două echipe, motivul fiind jocul foarte pragmatic practicat de acestea.

„Domnul Kovacs aseară i-a chemat la pauză pe antrenori și le-a spus: «Meciul să înceapă de la ora 22:00. Ce a fost până acum a fost doar încălzirea».

Nu a fost niciun șut pe poartă în prima repriză. Popescu și Popa nu au avut treabă. Au băut apă de la robinet aseară.

Eu am spus că Universitatea Craiova nu pierde cu CFR. Nu mă gândeam însă că o să fie un joc atât de slab. Înțeleg că faci antijoc, dar nici chiar așa. Este foarte puțin.

Mă așteptam la mult mai mult de la ambele echipe. CFR trebuia să câștige pentru a mai spera la titlu. Craiova a obținut ce a vrut. E într-o cădere Craiova, dar are jucători importanți în lot și ar trebui să facă față presiunii”, a declarat Adrian Ilie, conform fanatik.ro.

Ce vrem de la echipele astea pentru anul viitor? A jucat probabil viitoarea campioană. Cineva trebuie să ne reprezinte în cupele europene. Adrian Ilie, fost atacant

FOTO. Imagini de la CFR Cluj - Universitatea Craiova, scor 0-0

