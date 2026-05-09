Oprite de zidul chinezesc Învinsă de China în semifinale, naționala feminină de tenis de masă a României rămâne cu medalia de bronz
Bernadette Szocs (foto: ITTF)
alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 16:38
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 18:21
  • Naționala feminină de tenis de masă a României s-a oprit în semifinalele Campionatului Mondial 2026, după un 0-3 categoric în fața Chinei, la Londra, într-un duel în care diferența de ritm și precizie a fost decisivă.
  • Vicecampioanele europene au încercat să țină pasul, dar n-au reușit miracolul în fața celei mai puternice națiuni din istoria acestui sport.

Cu medalia de bronz deja asigurată, naționala feminină a României a încercat să forțeze imposibilul în semifinala Campionatului Mondial de tenis de masă 2026, dar a fost oprită fără drept de apel de China, multiplă campioană mondială și olimpică.

Învinsă de China în semifinalele CM 2026, naționala feminină de tenis de masă a României rămâne cu medalia de bronz

Elizabeta Samara (44 mondial) a deschis confruntarea cu liderul mondial Sun Yingsha, dar diferența de viteză și agresivitate s-a văzut încă din start.

Chinezoaica a controlat complet schimburile, iar Samara a reușit doar sporadic să iasă din presiune. Serviciile variate și atacurile foarte rapide au închis rapid meciul, 3-0 pentru Sun Yingsha.

Bernadette Szocs (24 mondial) a oferit o confruntare mult mai echilibrată împotriva numărului 2 mondial, Wang Manyu, într-un meci în care lidera naționalei României a avut momente reale de speranță.

Setul doi a fost extrem de disputat. Berni a condus cu 8-5 și 9-8, însă Wang a gestionat mai bine punctele decisive și s-a impus cu 11-9.

În actul al treilea, Szocs a avut chiar o minge de set la 10-9, dar din nou chinezoaica a fost mai sigură pe ea și a câștigat 12-10.

Tricolorele au luptat admirabil

Andreea Dragoman (locul 57 mondial) a avut o misiune extrem de dificilă în fața locului 7 mondial, Kuai Man, într-un meci mult mai strâns decât o arată scorul final, 3-0.

Primul set a fost foarte strâns. Dragoman a revenit de mai multe ori în joc, trecând chiar în avantaj după raliuri agresive și lovituri de rever de mare calitate: 6-5, 9-8, 10-9.

Finalul a aparținut însă al chinezoaicei, care a profitat de un atac greșit al româncei: 10-12.

Actul secund a fost controlat de Kuai Man, care a accelerat progresiv ritmul (3-5, 5-7, 6-10) și a închis fără emoții, 6-11, în ciuda unor momente de spectacol ale tricolorei.

Dragoman a continuat să joace curajos și în setul al treilea. Andreea a ținut aproape de adversară permanent și s-a ajuns la 10-10.

La 11-10 pentru Kuai Man antrenorul Chinei a cerut time-out, pentru ca sportiva asiatică să-și pregătească punctul decisiv. Kuai Man a închis partida cu un blocaj rapid în linie, anticipând atacul de rever al româncei: 10-12.

România - China 0-3

  • Elizabeta Samara - Yingsha Sun 0-3 (3-11, 4-11, 5-11)
  • Bernadette Szocs - Manyu Wang 0-3 (4-11, 9-11, 10-12)
  • Andreea Dragoman - Man Kuai 0-3 (10-12, 6-11, 10-12)

În cealaltă semifinală, Japonia a învins Germania, scor 3-0. Finala China - Japonia este duminică, de la ora 13:00, și poate fi urmărită pe canalul de YouTube al WTT.

Rezultatele României la CM 2026 de la Londra

Naționala României a avut o prestație admirabilă la CM 2026 de la Londra. Rezultate obținute:

  • Grupa de elită: 0-3 cu China, 3-2 cu Coreea de Sud, 3-1 cu Taiwan.
  • Șaisprezecimi: 3-0 cu Țările de Jos
  • Optimi: 3-2 cu Egipt
  • Sferturi: 3-1 cu Franța

Echipa feminină a României, medalie la Mondiale după 26 de ani

România a așteptat 26 de ani pentru o nouă medalie la Campionatele Mondiale pe echipe. Țara noastră are un palmares impresionant în competiția feminină, cu o perioadă de aur în anii ’50, când a dominat tenisul de masă mondial.

Ultima medalie mondială pe echipe la feminin a fost bronzul din 2000 de la Kuala Lumpur, obținut de Otilia Bădescu, Ana Gogoriță, Antonela Manac și Mihaela Șteff.

Astfel, România se menține pe locul al treilea în clasamentul medaliilor mondiale obținute de echipa feminină de-a lungul istoriei, după China si Japonia:

  • 5 de aur - 1950, 1951, 1953, 1955, 1956;
  • 4 de argint - 1952, 1957, 1963, 1969;
  • 5 de bronz - 1939, 1948, 1961, 2000, 2026

Echipa masculină a României a ajuns până în optimi la CM 2026 de la Londra, dar a fost eliminată tot de China, scor 0-3.

