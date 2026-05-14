Drăguș, în TOP 5? Adrian Ilie a anunțat că atacantul naționalei ar putea ajunge într-un campionat important

alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 22:20
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 22:20
  • Adrian Ilie (52 de ani), fostul mare atacant al echipei naționale, a anunțat care ar putea fi următoarea destinație a lui Denis Drăguș (26 de ani), fotbalist care în prezent este împrumutat de Trabzonspor la Gaziantep.

Internaționalul român ar urma să schimbe din nou echipa în această vară, tot sub formă de împrumut.

Adrian Ilie a anunțat că Denis Drăguș se va transfera în Germania

„Cobra” a vorbit despre situația atacantului de la echipa națională și a spus că sunt șanse foarte mari ca acesta să evolueze în Germania, începând cu sezonul viitor.

„Pleacă în Germania, împrumut. Se plătește jumate-jumate salariul și își ia toți banii. Dacă cluburile ajung la o înțelegere, cu siguranță o să plece împrumut.

Și Mihăilă a avut aceeași chestie, doar că nu i-a dat drumul clubul. Ajungea la Getafe. Are salariul mare, dar e posibil să se găsească o soluție.

El știe, că am vorbit. Eu lucrez cu oamenii pe care i-am adus și am vorbit și cu el. Caută o soluție exact așa, să meargă împrumut un an de zile.

Se potrivește mai mult în Germania decât în Turcia, din punctul meu de vedere”, a declarat Adrian Ilie, potrivit fanatik.ro.

2,5 milioane de euro
este cota lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt

Chiar dacă Adrian Ilie a anunțat că sunt șanse foarte mari să ajungă în Germania, Denis Drăguș ar fi dorit și în Arabia Saudită, așa cum susține fostul său antrenor, Marius Șumudică.

„În momentul de față își dorește foarte mult să se întoarcă la Trabzon. Eu cred că Trabzon nu îl va opri. Denis are salariu 1.575.000 pe an.

Ce pot eu să spun e că are o ofertă de 1.500.000 dolari de la o echipă din Arabia Saudită. Asta știu clar. Dar nu știu cum pot arabii să îl scoată de la Trabzon.

Are o ofertă clară, o echipă care îi dă 1.500.000 de dolari”, a spus Marius Șumudică.

