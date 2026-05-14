Claudiu Vaișcovici (63 de ani), fostul atacant de la Dinamo, a criticat clubul din „Ștefan cel Mare”, după ce a văzut videoclipul aniversar publicat de „câini”, la cea de-a 78-a aniversare.

În respectivul videoclip, mai mulți actuali jucători de la Dinamo au vorbit despre club, fiind prezentate și momente importante din istoria recentă a clubului.

Claudiu Vaișcovici, despre videoclipul postat de Dinamo: „E o glumă proastă”

Legendarul atacant a văzut imaginile publicate de club și a fost total nemulțumit de faptul că nu au fost implicați foști fotbaliști importanți, ci doar cei din actuala echipă.

„Nu vreau să-mi stric ziua, că sunt fericit de ziua lui Dinamo. Cine a făcut filmulețul ăsta iarăși nu a fost inspirat. E tot un fel de glumă proastă, ca și emblema.

Tu îl întrebi pe Pușcaș, care are două luni jumate la Dinamo? Pe Florentin Petre da, toată stima. Ia-i pe cei vechi și întreabă-i, pe cei care au clădit clubul ăsta.

Eu am spus-o în totdeauna. Și la Galați le spun tuturor, le mulțumesc celor care au jucat înaintea mea, că au adus cluburile de fotbal din Galați la un nivel la care să pot și eu să mă afirm.

Dacă sunt 78 de ani de istorie, îi iei pe cei din urmă, pe cei mai în vârstă. Nu-mi pui jucători... Eventual, pui și 1-2 din ziua de astăzi.

Pe Florentin Petre da, că a făcut istorie, dar îmi dai tineri din ăștia care nici nu știu ce înseamnă Dinamo. Ei acum încep, sunt pe la litera A, B...”, a declarat Claudiu Vaișcovici, la Prima Sport.

VIDEO. Clipul postat de Dinamo, care l-a nemulțumit pe Claudiu Vaișcovici:

În continuarea discursului său, Claudiu Vaișcovici a mai declarat:

„E vorba de istoria clubului, nu de Dinamo de astăzi. Ai atâtea legende.

De două luni de zile puteau să cheme foștii fotbaliști care vin la meciuri, pe Orac, Dragnea, Augustin, Movilă, Mateuț, Andone, Rednic... făceai cu 5-6 dintre ei, spuneau 2-3 cuvinte și puneai imagini de la meciurile din ziua de astăzi”.

58 de goluri a marcat Claudiu Vaișcovici în tricoul lui Dinamo, în 68 de meciuri jucate

