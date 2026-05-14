„Nimeni nu-și poate bate joc"  Daniel Pancu, răspuns pentru Varga, care l-a făcut nesimțit: „Nu ei mi-au dat o șansă, eu am dat CFR-ului o șansă"
Daniel Pancu FOTO: Sport Pictures
Superliga

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 14.05.2026, ora 20:35
Actualizat: 14.05.2026, ora 21:16
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, i-a răspuns lui Ioan Varga (54 de ani), finanțatorul clubului, după ce acesta l-a făcut „nesimțit”.

Situația dintre conducerea clubului și actualul antrenor a devenit tensionată, după ce Pancu a spus că își dorește ca salariile să fie achitate la zi, echipa să beneficieze de o bază de pregătire mai bună și lotul să fie întărit cu jucători de valoare.

Daniel Pancu, răspuns pentru Ioan Varga: „Nu ei mi-au dat o șansă, eu am dat CFR-ului o șansă”

Daniel Pancu a fost întrebat despre declarațiile lui Varga, în care acesta l-a făcut nesimțit. Tehnicianul CFR-ului a vorbit despre respect și a oferit detalii despre perioadă petrecută până acum la gruparea din Gruia.

„Nu știu la ce se referă cu această declarație (n.r. despre faptul că l-a făcut „nesimțit”). Distanța dintre CFR și celelalte echipe va fi din ce în ce mai mare. Ei câștigau campionate când existau una, două echipe care aveau baze și condiții financiare bune, iar acum sunt cinci, șase. În condițiile astea nu mai poți.

Eu sunt de șase luni aici, sunt cel mai mare suporter al acestei echipe. Mai sunt unii care spun că CFR mi-a dat o șansă. CFR mi-a dat o groapă. În afară de domnul Victor Angelescu, toți ziceau că după o lună plec.

Eu am dat o șansă CFR-ului. Eu sunt un mare plus. Aici sunt milioane și milioane câștigate cu mine.

Eu sunt cel care a adus drepturi de televizare de locurile 3-4, jucătorii în play-out valorau o sumă, acum e vorba de alta. Louis Munteanu, Hindrich, Emerllahu s-au transferat afară, iar Louis a atras atenția la tineret, când eram eu selecționer.

Nesimțit n-am fost niciodată. Eu am o relație foarte bună cu jucătorii, cu oamenii din club, dar să mă faci nesimțit... tot ce am făcut aici a adus un mare plus, la toate capitolele. Am cerut lucruri normale.

(n.r. - despre faptul că Varga ar fi fost deranjat când a auzit de o posibilă plecare a lui Pancu la Rapid) Nu știu nimic de Rapid deocamdată, știu doar că oamenii de acolo mă doresc foarte mult.

Nu am negociat cu nimeni, nu s-a discutat nimic. Am și eu niște condiții de pus... În momentul de față sunt concentrat zi de zi aici”, a declarat Daniel Pancu, la Digi Sport.

Daniel Pancu: „Nimeni nu-și poate bate joc de munca și stresul prin care am trecut aici”

În continuarea discursului său, antrenorul de la CFR Cluj a mai declarat:

„Dacă eram puțin mai bine și în play-off-ul acesta, eu cred că încă mai eram în lupta pentru titlu.

Varga nu e un om rău, am stat cu el la masă, nu știu în ce context a spus aceste lucruri.

A băgat zeci de milioane în clubul ăsta, e trup și suflet, iar din ceea ce produce, multe lucruri se întorc la club.

Dacă eu voi pleca, nu poate fi trădare, în niciun caz. Sunt lucruri care rămân aici. Echipa asta, cu 3-4 transferuri de top, se poate bate la campionat în sezonul viitor.

Dacă pui un meci de acum 6 luni, zici că acum e Real Madrid față de o echipă din liga a doua.

Doar că se vor mai pierde din jucători, ceea ce e o altă problemă. Dacă voi pleca, va fi ușor pentru oricine vine. Eu am luat totul dintr-o situație foarte complicată.

Nu poate să și bată nimeni joc de toată munca, de tot stresul. De unde am plecat și unde am ajuns... Respectul trebuie să existe întotdeauna, nu suntem unii mai deștepți și unii mai proști”.

CFR Cluj Daniel Pancu liga 1 play off ioan varga
