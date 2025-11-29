Dinamo - Oțelul Galați 1-0. Adrian Mazilu (20 de ani), fotbalistul „câinilor roșii” a fost introdus pe teren.

Extrema a bifat primele minute în tricoul echipei pregătite de Zeljko Kopic.

Dinamo București a controlat partida de pe Arena Națională și, fiind în avantaj pe tabelă, Zeljko Kopic a decis să ofere debuteze un fotbalist.

FOTO. Adrian Mazilu a jucat primul meci după mai bine de un an și jumătate

În minutul 89 al partidei, Zeljko Kopic a decis să îl introducă pe teren pe Adrian Mazilu, în locul lui Andrei Bordușanu.

Fostul campion al Ligii 1 a evoluat numai șase minute, fără să aibă vreo contibuție în jocul „câinilor roșii”.

Andrei Mazilu se află la primul meci oficial după mai bine de un sezon.

1 an și 8 luni au trecut de la ultimul meci în care a jucat Andrei Mazilu

Adrian Mazilu: „Nu mă așteptam să debutez astăzi”

După meci, jucătorul lui Dinamo a vorbit despre cum a reușit să treacă peste perioada dificilă în care nu a putut juca fotbal.

„Foarte fericit, un sentiment nemaipomenit, am reușit să debutez în tricoul lui Dinamo și pentru mine este o mândrie. Nu mă așteptăm să fie astăzi debutul, când am văzut că era să intre Alex (n.r. - Pop), am fost foarte surprins când dintr-o dată m-a ales pe mine. Am intrat entuziasmat de pe bancă.

Mi-a lipsit să fiu pe teren, să simt suporterii, gazonul, până și antrenamentele, ele sunt cele mai important înaintea meciului. Munceam în fiecare zi, am tras de mine la antrenamente, Mister m-a văzut că mă descurc din ce în ce mai bine.

A fost un mesaj foarte bun pentru mentalul meu (n.r. Andrei Nicolescu spusese că revenirea sa întârzie pentru că se află într-o «zonă de confort»), l-am luat cu subînțeles, să trag de mine pentru a intra cât mai rapid în tricoul lui Dinamo”, a spus Mazilu la finalul partidei.

Mazilu speră că va putea juca și în următoarele partide. Dinamo se va duela cu Farul, fosta sa echipă, în grupele Cupei României, iar apoi o va întâlni pe FCSB în Liga 1.

„Urmează un derby, un meci special, primul meu derby, sper să intru, să fiu pregătit și să demonstrăm că suntem o echipă mai bună.

Înainte este un meci în Cupă, cu fosta mea echipă, sper să joc și acolo, să mi se ofere încredere, dar treptat, acum au fost primele minute și Mister va decide ce va fi de acum încolo”.

Suportul familiei a contat cel mai mult, l-am avut de fiecare dată, m-au condus pe acest drum, mi-au spus că trebuie să muncești din ce în ce mai mult pentru a-ți îndeplini obiectivul și am înțeles. Am fost în străinătate, de multe ori singur, și mi-am pus în gând că trebuie să muncesc pentru a-mi reveni pe picioare. Adrian Mazilu, fotbalist Dinamo

Adrian Mazilu, absență îndelungată de pe terenul de fotbal

Ultima apariție pe teren a extremei de la Dinamo a fost pe 7 aprilie 2024, într-un duel pierdut de Vitesse Arnhem, împotriva celor de la NEC, 0-3. Atunci, românul a evoluat 8 minute.

În ianuarie 2024, Brighton plătea 3 milioane de euro pentru a-l aduce pe Mazilu de la Farul Constanța, formație alături de care a devenit campion în 2023, iar în această vară Dinamo a plătit 400.000 de euro pentru a-l readuce în țară de la formația engleză.

De la plecarea în Anglia, Adrian Mazilu a trecut prin clipe dificile. După ce nu s-a impus la formația britanică, acesta a fost trimis la Vitesse, în Olanda, sub formă de împrumut, însă nici acolo n-a avut succes.

De asemenea, în ultimul an, acesta s-a confruntat cu probleme musculare, fiind operat de două ori.

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 18 38 2 Dinamo 18 34 3 FC Botoșani 17 33 4 U Craiova 17 32 5 FC Argeș 18 30 6 Farul Constanța 17 26 7 Oțelul Galați 18 24 8 U Cluj 17 23 9 UTA Arad 17 22 10 FCSB 17 21 11 CFR Cluj 18 19 12 Unirea Slobozia 17 18 13 Petrolul Ploiești 17 16 14 Csikszereda 18 16 15 Hermannstadt 17 12 16 Metaloglobus București 17 8

