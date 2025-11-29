Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB” +5 foto
Adrian Mazilu FOTO: SportPictures
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 29.11.2025, ora 23:23
alt-text Actualizat: 30.11.2025, ora 00:59
  • Dinamo - Oțelul Galați 1-0. Adrian Mazilu (20 de ani), fotbalistul „câinilor roșii” a fost introdus pe teren.
  • Extrema a bifat primele minute în tricoul echipei pregătite de Zeljko Kopic.

Dinamo București a controlat partida de pe Arena Națională și, fiind în avantaj pe tabelă, Zeljko Kopic a decis să ofere debuteze un fotbalist.

FOTO. Adrian Mazilu a jucat primul meci după mai bine de un an și jumătate

În minutul 89 al partidei, Zeljko Kopic a decis să îl introducă pe teren pe Adrian Mazilu, în locul lui Andrei Bordușanu.

Revenirea pe teren a lui Adrian Mazilu Revenirea pe teren a lui Adrian Mazilu Revenirea pe teren a lui Adrian Mazilu Revenirea pe teren a lui Adrian Mazilu Revenirea pe teren a lui Adrian Mazilu
Fostul campion al Ligii 1 a evoluat numai șase minute, fără să aibă vreo contibuție în jocul „câinilor roșii”.

Andrei Mazilu se află la primul meci oficial după mai bine de un sezon.

1 an și 8 luni
au trecut de la ultimul meci în care a jucat Andrei Mazilu

Adrian Mazilu: „Nu mă așteptam să debutez astăzi”

După meci, jucătorul lui Dinamo a vorbit despre cum a reușit să treacă peste perioada dificilă în care nu a putut juca fotbal.

„Foarte fericit, un sentiment nemaipomenit, am reușit să debutez în tricoul lui Dinamo și pentru mine este o mândrie. Nu mă așteptăm să fie astăzi debutul, când am văzut că era să intre Alex (n.r. - Pop), am fost foarte surprins când dintr-o dată m-a ales pe mine. Am intrat entuziasmat de pe bancă.

Mi-a lipsit să fiu pe teren, să simt suporterii, gazonul, până și antrenamentele, ele sunt cele mai important înaintea meciului. Munceam în fiecare zi, am tras de mine la antrenamente, Mister m-a văzut că mă descurc din ce în ce mai bine.

A fost un mesaj foarte bun pentru mentalul meu (n.r. Andrei Nicolescu spusese că revenirea sa întârzie pentru că se află într-o «zonă de confort»), l-am luat cu subînțeles, să trag de mine pentru a intra cât mai rapid în tricoul lui Dinamo”, a spus Mazilu la finalul partidei.

Mazilu speră că va putea juca și în următoarele partide. Dinamo se va duela cu Farul, fosta sa echipă, în grupele Cupei României, iar apoi o va întâlni pe FCSB în Liga 1.

„Urmează un derby, un meci special, primul meu derby, sper să intru, să fiu pregătit și să demonstrăm că suntem o echipă mai bună.

Înainte este un meci în Cupă, cu fosta mea echipă, sper să joc și acolo, să mi se ofere încredere, dar treptat, acum au fost primele minute și Mister va decide ce va fi de acum încolo”.

Suportul familiei a contat cel mai mult, l-am avut de fiecare dată, m-au condus pe acest drum, mi-au spus că trebuie să muncești din ce în ce mai mult pentru a-ți îndeplini obiectivul și am înțeles. Am fost în străinătate, de multe ori singur, și mi-am pus în gând că trebuie să muncesc pentru a-mi reveni pe picioare. Adrian Mazilu, fotbalist Dinamo

Adrian Mazilu, absență îndelungată de pe terenul de fotbal

Ultima apariție pe teren a extremei de la Dinamo a fost pe 7 aprilie 2024, într-un duel pierdut de Vitesse Arnhem, împotriva celor de la NEC, 0-3. Atunci, românul a evoluat 8 minute.

În ianuarie 2024, Brighton plătea 3 milioane de euro pentru a-l aduce pe Mazilu de la Farul Constanța, formație alături de care a devenit campion în 2023, iar în această vară Dinamo a plătit 400.000 de euro pentru a-l readuce în țară de la formația engleză.

De la plecarea în Anglia, Adrian Mazilu a trecut prin clipe dificile. După ce nu s-a impus la formația britanică, acesta a fost trimis la Vitesse, în Olanda, sub formă de împrumut, însă nici acolo n-a avut succes.

De asemenea, în ultimul an, acesta s-a confruntat cu probleme musculare, fiind operat de două ori.

Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1838
2Dinamo1834
3FC Botoșani1733
4U Craiova1732
5FC Argeș1830
6Farul Constanța1726
7Oțelul Galați1824
8U Cluj1723
9UTA Arad1722
10FCSB1721
11CFR Cluj1819
12Unirea Slobozia1718
13Petrolul Ploiești1716
14Csikszereda1816
15Hermannstadt1712
16Metaloglobus București178

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
