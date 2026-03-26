„Mi-a lipsit” Adrian Mazilu, încântat de revenirea la naționala U21: „Așteptam cu nerăbdare”
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 11:59
  • Adrian Mazilu (20 de ani), jucătorul lui Dinamo, a vorbit despre convocarea sa la echipa națională U21 a României pentru meciurile din această lună din preliminariile pentru EURO 2027.
  • Aripa dreaptă nu a mai fost convocat la națională în ultimii ani din cauza accidentărilor, ultima sa apariție fiind în martie 2024.

România U21 își continuă parcursul în preliminariile pentru EURO 2027, turneu găzduit de Albania și Serbia.

În luna martie, „tricolorii” pregătiți de Costin Curelea vor juca cu reprezentativele similare din Kosovo și San Marino.

Adrian Mazilu: „Așteptam cu nerăbdare să mă pun din nou pe picioare”

Adrian Mazilu a fost convocat de Costin Curelea pentru meciurile naționalei U21 din această lună. Jucătorul lui Dinamo este nerăbdător să îmbrace din nou tricoul echipei naționale.

„Un sentiment foarte plăcut, din orice punct de vedere, pentru că mi-a lipsit această perioadă.

Așteptam cu nerăbdare să mă pun din nou pe picioare și să revin în tricoul naționalei”, a declarat Adrian Mazilu într-un interviu acordat pentru FRF TV.

Întrebat dacă a discutat cu selecționerul despre această convocare, Mazilu a spus:

„Da, am reușit să discut cu Mister (n.r. Costin Curelea), am discutat și în trecut, m-a întrebat de fiecare dată cum sunt cu operația, cu accidentarea, și am simțit de fiecare dată susținerea lui Mister din orice punct de vedere”.

28 de selecții
a strâns Adrian Mazilu pentru naționalele de tineret ale României

Adrian Mazilu, despre accidentare: „Am învățat foarte multe lucruri”

În 2024, Mazilu a suferit o accidentare gravă care l-a ținut departe de teren aproape un an. Acesta a fost nevoit să se opereze de două ori, din cauza complicațiilor apărute, pentru a-și reveni.

„Au fost momente și dificile, dar și pozitive, pentru că am învățat foarte multe lucruri în această perioadă, ce trebuie să fac mereu după antrenamente sau în timpul antrenamentelor ca să nu mai apară lovituri sau accidentări.

Dar mă bucur că mi-am revenit, că am reușit să vin din nou la națională și de acum încolo sper să nu mai apară nicio accidentare. Nu mai sunt temeri (n.r. pentru o viitoare accidentare). Ce a fost în trecut o să las în urmă”, a mai precizat Mazilu.

12 meciuri
a jucat Adrian Mazilu în acest sezon pentru Dinamo

Cât despre meciurile cu San Marino și Kosovo de la finalul acestei luni, Mazilu a spus:

„Două meciuri foarte grele pentru noi (n.r. cu San Marino și Kosovo), dar cu siguranță avem un lot foarte bine pus la punct. Trebuie să mergem acolo cu dorință de a câștiga. Avem un lot valoros și cu siguranță vom scoate maxim aceste două partide”.

Trebuie să acumulez minute, să mă pun din nou bine pe picioare și ușor, ușor sper să fac ce trebuie Adrian Mazilu

Când va juca România în luna martie:

  • Vineri, 27 martie, ora 20:00: Kosovo U21 – România U21 (Stadion Fadil Vokrri, Pristina)
  • Marți, 31 martie, ora 19:00: România U21 – San Marino U21 (Stadion „Eugen Popescu”, Târgoviște)

La jumătatea preliminariilor, România U21 se află pe locul 4 în grupa A, cu 7 puncte acumulate, fiind la un punct distanță de Kosovo, la 3 de Finlanda și la 8 în spatele Spaniei, liderul grupei.

Lotul convocat de Costin Curelea

PORTARI

  • Ștefan Lefter (Universitatea Cluj)
  • Rafael Munteanu (Farul Constanța)
  • Adrian Frănculescu (Steaua București)

FUNDAȘI

  • Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia)
  • David Maftei (Farul Constanța)
  • Matteo Duțu (Dinamo)
  • Ionuț Pop (Concordia Chiajna)
  • Mario Tudose (FC Argeș)
  • Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel)
  • Andrei Borza (Rapid)
  • Mark Țuțu (UTA Arad)

MIJLOCAȘI

  • Alexandru Musi (Dinamo)
  • Lorenzo Biliboc (CFR Cluj)
  • David Matei (Universitatea Craiova)
  • Luca Băsceanu (Universitatea Craiova)
  • Ștefan Bană (Oțelul Galați)
  • Adrian Mazilu (Dinamo)
  • Cristian Mihai (Dinamo)
  • Alin Boțogan (Petrolul)
  • Cătălin Vulturar (Rapid)
  • Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia)

ATACANȚI

  • Atanas Trică (Universitatea Cluj)
  • Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia)

Programul României U21 în preliminariile pentru EURO 2027

  • 5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0
  • 9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2
  • 14 octombrie 2025: România – Cipru 2-0
  • 14 noiembrie 2025: Finlanda – România 2-0
  • 18 noiembrie 2025: România – Spania 0-2
  • 27 martie 2026, ora 20:00: Kosovo – România
  • 31 martie 2026, ora 19:00: România – San Marino
  • 25 septembrie 2026: Cipru – România
  • 30 septembrie 2026: România – Finlanda
  • 6 octombrie 2026: Spania – România

