Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, a povestit cum a trăit și resimțit conflictul armat din 2014 din estul Ucrainei, în regiunea Donbas.

O consecință semnificativă a acestui conflict a fost deplasarea internă a mii de locuitori din regiune, printre care și tehnicianul român.

Clubul de fotbal Șahtior Donețk, unul dintre cele mai cunoscute din Ucraina și echipa unde Mircea Lucescu a înregistrat unele dintre cele mai importante succese, și-a părăsit orașul în 2014 și a început să joace meciurile de pe teren propriu în alte orașe.

Mircea Lucescu, dezvăluire sensibilă despre conflictul din Donbas : „Nu m-am mai întors”

Tehnicianul era încă la Șahtior Donețk atunci când Rusia a început conflictul armat din regiune, conducând echipa între 2004 și 2016.

„Țin legătura cu foștii mei jucători și cu prietenii mei din Ucraina. Situația de acolo este oribilă. Îmi amintesc că am plecat din Donețk în 2014, când a început conflictul în Donbas.

Mi-am părăsit apartamentul cu tot ce aveam înăuntru și nu m-am mai întors. Nu știu ce s-a întâmplat cu casa mea de acolo.

Nu am informații de la nimeni, deoarece a trebuit să mutăm clubul din Donețk”, a declarat antrenorul român, conform theguardian.com.

În perioada petrecută la Șahtior, tehnicianul român a obținut 22 de trofee, printre care și Europa League în sezonul 2008-2009.

În semn de recunoaștere a performanțelor sale remarcabile, Mircea Lucescu a fost onorat cu decorații guvernamentale și i s-a conferit titlul de Cetățean de Onoare al orașului Donețk.

După mutarea forțată din Donețk, Șahtior și-a disputat meciurile de acasă în Liov, Harkov și Kiev, iar partidele internaționale au avut loc în Varșovia (Polonia) și în Hamburg (Germania), conform shakhtar.com.

Pe parcursul perioadei petrecute la Șahtior Donețk, Mircea Lucescu a lucrat alături de jucători precum Darijo Srna, Andriy Pyatov, Tomas Hubschman, Fernandinho, Răzvan Raț, Oleksandr Kucher, Yaroslav Rakitskyi, Luiz Adriano, Vyacheslav Shevchuk, Willian, Alex Teixeira, Mariusz Lewandowski, Taras Stepanenko, Douglas Costa, Henrikh Mkhitaryan, Ciprian Marica și Fred, printre alții.

573 de meciuri a adunat Mircea Lucescu pe banca celor de la Șahtior în cei 12 ani, în care a înregistrat 397 victorii, 85 de remize și 91 înfrângeri

Selecționerul României se pregătește acum de semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, împotriva Turciei (astăzi, de la ora 19:00).

Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și va fi transmisă în direct la Prima TV.

Dacă vor trece de selecționata antrenată de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor înfrunta câștigătoarea duelului Slovacia - Kosovo, în meciul decisiv pentru calificare, tot în deplasare, pe 31 martie.

