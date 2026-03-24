Convocare de urgență Probleme și pentru România U21! S-a accidentat și va rata următoarele două meciuri

Costin Curelea (41 de ani), selecționerul României U21, a fost nevoit să-l cheme de urgență la lot pe Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia).

România U21 va înfrunta Kosovo (27 martie) și San Marino (31 martie) în preliminariile pentru Euro 2027.

Tony Strata, fundașul lui Guimaraes, va rata duelurile naționalei de tineret din martie, după o accidentare suferită la meciul cu Benfica, 0-3.

Convocare de urgență: Probleme și pentru România U21!

Curelea l-a înlocuit cu Andrei Dorobanțu, de la Unirea Slobozia, care s-a alăturat aseară echipei, anunță FRF.

Lotul României va pleca miercuri spre Kosovo, pentru al șaselea meci din preliminariile pentru Euro 2027.

„Avem nevoie să marcăm, pentru că am făcut-o destul de puțin. Sigur că meciul cu Kosovo e decisiv. Avem nevoie de o victorie ca să rămânem în cursa pentru calificare.

Experiența acumulată de la prima întâlnire și până acum ar trebui să ne ajute să câștigăm”, a spus Costin Curelea.

România va evolua în Kosovo, vineri, de la ora 20:00, în timp ce duelul de pe teren propriu cu San Marino va avea loc marțea viitoare, de la ora 19:00, la Târgoviște. Ambele partide vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro Arena.

1. Spania 15p 2. Finlanda 10p 3. Kosovo 8p 4. ROMÂNIA 7p 5. Cipru 3p 6. San Marino 0p *echipele de pe locul 1 și cel mai bun loc 2 din preliminarii se califică direct la turneul final, celelalte formații clasate pe 2 vor merge la baraj

Lotul României U21:

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București);

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București); Fundași : David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia);

: David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia); Mijlocași : Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

: Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia); Atacanți: Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

