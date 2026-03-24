Convocare de urgență Probleme și pentru România U21! S-a accidentat și va rata următoarele două meciuri

Costin Curelea (41 de ani), selecționerul României U21, a fost nevoit să-l cheme de urgență la lot pe Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia). Foto: FRF
alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 19:03
Actualizat: 24.03.2026, ora 19:03
  • Costin Curelea (41 de ani), selecționerul României U21, a fost nevoit să-l cheme de urgență la lot pe Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia).
  • România U21 va înfrunta Kosovo (27 martie) și San Marino (31 martie) în preliminariile pentru Euro 2027.

Tony Strata, fundașul lui Guimaraes, va rata duelurile naționalei de tineret din martie, după o accidentare suferită la meciul cu Benfica, 0-3.

„Atuul nostru e istoria” Gino Iorgulescu, înainte de Turcia - România: „I-am cam bătut. Chiar și eu am dat gol cu ei”
Citește și
„Atuul nostru e istoria” Gino Iorgulescu, înainte de Turcia - România: „I-am cam bătut. Chiar și eu am dat gol cu ei”
Citește mai mult
„Atuul nostru e istoria” Gino Iorgulescu, înainte de Turcia - România: „I-am cam bătut. Chiar și eu am dat gol cu ei”

Convocare de urgență: Probleme și pentru România U21!

Curelea l-a înlocuit cu Andrei Dorobanțu, de la Unirea Slobozia, care s-a alăturat aseară echipei, anunță FRF.

Lotul României va pleca miercuri spre Kosovo, pentru al șaselea meci din preliminariile pentru Euro 2027.

„Avem nevoie să marcăm, pentru că am făcut-o destul de puțin. Sigur că meciul cu Kosovo e decisiv. Avem nevoie de o victorie ca să rămânem în cursa pentru calificare.

Experiența acumulată de la prima întâlnire și până acum ar trebui să ne ajute să câștigăm”, a spus Costin Curelea.

România va evolua în Kosovo, vineri, de la ora 20:00, în timp ce duelul de pe teren propriu cu San Marino va avea loc marțea viitoare, de la ora 19:00, la Târgoviște. Ambele partide vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro Arena.

1. Spania15p
2. Finlanda10p
3. Kosovo8p
4. ROMÂNIA7p
5. Cipru3p
6. San Marino0p
*echipele de pe locul 1 și cel mai bun loc 2 din preliminarii se califică direct la turneul final, celelalte formații clasate pe 2 vor merge la baraj

Lotul României U21:

  • Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București);
  • Fundași: David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia);
  • Mijlocași: Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);
  • Atacanți: Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

Citește și

Decizia „Regelui” Gică Popescu, anunț înainte de Turcia - România: „Hagi s-a răzgândit”
Superliga
17:32
Decizia „Regelui” Gică Popescu, anunț înainte de Turcia - România: „Hagi s-a răzgândit”
Citește mai mult
Decizia „Regelui” Gică Popescu, anunț înainte de Turcia - România: „Hagi s-a răzgândit”
Aici jucăm cu Turcia la ea acasă FOTO+VIDEO. GOLAZO.ro îți prezintă arena Beșiktaș văzută din dronă. Cum arată gazonul la Istanbul!
Nationala
16:03
Aici jucăm cu Turcia la ea acasă FOTO+VIDEO. GOLAZO.ro îți prezintă arena Beșiktaș văzută din dronă. Cum arată gazonul la Istanbul!
Citește mai mult
Aici jucăm cu Turcia la ea acasă FOTO+VIDEO. GOLAZO.ro îți prezintă arena Beșiktaș văzută din dronă. Cum arată gazonul la Istanbul!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
San Marino kosovo romania u21 tony strata andrei dorobantu euro 2027
Știrile zilei din sport
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Nationala
17:23
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Citește mai mult
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Nu te supăra, frate! VIDEO.  Jocul preferat de „tricolori”  în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
Nationala
17:59
Nu te supăra, frate! VIDEO. Jocul preferat de „tricolori” în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
Citește mai mult
Nu te supăra, frate! VIDEO.  Jocul preferat de „tricolori”  în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Nationala
18:12
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Citește mai mult
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între  Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Nationala
14:36
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Citește mai mult
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între  Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:41
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
18:57
„Aș fi vrut 35% români pe stadion” Lucescu, supărat la conferință: voia mai multe bilete pentru fanii „tricolori” + alt motiv de enervare
„Aș fi vrut 35% români pe stadion” Lucescu, supărat la conferință: voia mai multe bilete pentru fanii „tricolori” + alt motiv de enervare
19:13
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
18:12
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
