Probleme la UTA Arad Adrian Mihalcea, nervos după eșecul cu FCSB: „Nu vreau să detaliez” » Ce se întâmplă la club

FCSB - UTA Arad 1-0. Adrian Mihalcea (49 de ani) a oferit o scurtă reacție la finalul partidei de vineri, fiind foarte tensionat la interviu.

Tehnicianul arădenilor a transmis că este supărat pentru anumite lucruri care se întâmplă la club, însă nu a vrut să ofere foarte multe detalii.

FCSB - UTA Arad 1-0 . Adrian Mihalcea: „Mă opresc. Nu vreau să vorbesc mai multe”

„Sunt supărat pe lucruri de la noi. Sunt supărat, ca după meci. N-are nimic Marius Coman. Noi improvizăm foarte mult. Facem patru improvizații pe meci. Când ies, ies.

Azi sunt supărat și nu vreau să vorbesc mai mult. Nu mi-a plăcut. Sunt lucruri despre care nu vreau să vorbesc. Mă opresc aici, nu vreau să detaliez, pentru că nu este cazul.

N-am avut probleme de arbitraj, nu se pune problema. Eu mă opresc. Nu vreau să vorbesc mai multe.

Am pierdut un meci, al treilea meci cu FCSB, mie nu îmi convine lucrul acesta. Mâine o să mă odihnesc.

Nu o să avem opt jucători, o să ne antrenăm cu opt juniori. Așa pregătim meciul cu Metaloglobus”, a spus Adrian Mihalcea, potrivit digisport.ro.

Ulterior declarației lui Mihalcea, Radu Naum, moderator Digi Sport și editorialist GOLAZO.ro a informat că există jucători la UTA Arad care au restanțe salariale chiar și de 3 luni.

Cu acest eșec, UTA a ajuns pe locul 2 în play-out, la două puncte sub FCSB, riscând să ajungă chiar pe poziția a treia, dacă FC Botoșani va câștiga în această etapă.

VIDEO. Golul reușit de David Miculescu

