Polemică după Dinamo - Rapid Udrea și Tolontan s-au uitat la derby și fiecare a înțeles ce a vrut
Polemică după Dinamo - Rapid Udrea și Tolontan s-au uitat la derby și fiecare a înțeles ce a vrut

alt-text Red. Stiri
alt-text Publicat: 20.10.2025, ora 14:26
alt-text Actualizat: 20.10.2025, ora 15:07
  • Așa cum fac și microbiștii, Udrea și Tolontan s-au uitat la derby și fiecare a înțeles ce a vrut.

Dinamo - Rapid 0-2 a marcat căderea recordului de spectatori ai Superligii, cu 34.700 de spectatori pe Arena Națională, dar și doborârea ștachetei de decență.

Bannere precum „sunteți cei mai în măsură să ne luați p..a în gură” și „să-i sugeți p..a” au stat 90 de minute pe stadion, fără ca nimeni să ia vreo măsură. Unele scandări au fost în aceeași manieră.

Atmosferă incandescentă pe Arenă Peste 30.000 de oameni la Dinamo - Rapid: spectacol, dar și scene rușinoase! 
Atmosferă incandescentă pe Arenă Peste 30.000 de oameni la Dinamo - Rapid: spectacol, dar și scene rușinoase!
Atmosferă incandescentă pe Arenă Peste 30.000 de oameni la Dinamo - Rapid: spectacol, dar și scene rușinoase! 

Doar Emil Grădinescu, comentatorul Prima Sport, a reacționat, explicând oamenilor ceea ce se aude pe stadion.

Jurnaliștii GOLAZO.ro, Dan Udrea și Cătălin Tolontan au interpretat diferit ceea ce s-a întâmplat pe Arena Națională.

Udrea: ”Dacă nu e lezată corectitudinea politică nu intervenim?”

În editorialul său, Udrea susține că „Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?”.

Ziaristul atrage atenția că, în cazul în care în tribuna de la Dinamo - Rapid apărea un mesaj politic sau rasist, reacțiile autorităților sportive nu ar fi întârziat. Probabil se oprea meciul, pentru ca bannerul să dispară.

„Dar când mizeriile de pe stadion nu se încadrează la ceea ce încalcă corectitudinea politică, atunci se pot scurge în șuvoaie nebăgate în seamă”, spune ziaristul.

„Salut mesajul rostit de Emil Grădinescu la microfonul Prima Sport, în timpul derby-ului și anume că un banner care conține mesaj vulgar sau o scandare obscenă e la fel de gravă și trebuie penalizată la fel ca manifestările rasiste și xenofobe”, a mai scris Dan Udrea.

Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului
Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului

Mesajele galeriei lui Rapidului la adresa lui Dinamo Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului
De partea cealaltă, Cătălin Tolontan a scris un articol în care se autoironizează: „Nu cred că de vină e „corectitudinea politică” (daaaa, ia zi tu măi băiatule-corect-politic ce crezi - asta veți spune)”.

Tolontan: „Să iei măsuri contra vulgarității nu înseamnă exces de corectitudine politică, e oxigen pentru sport”

Jurnalistul de la GOLAZO.ro spune că e comod să dăm vina mereu pe „corectitudinea politică”, însă au existat și beneficii în sport.

El amintește că „e adevărat că există excese ale corectitudinii politice”, dar spune că ”vulgaritatea de pe stadioane a încetat să mai fie privită drept normalitate tocmai pentru că a existat o acțiune contra ei, pe care ne e teamă să o numim una corectă”.

Numai că, și în sport, „Când tendința mondială s-a inversat și excesele corectitudinii politice au dus la dezaprobare, s-a căzut în cealaltă extremă. Asta s-a văzut și la Dinamo - Rapid. Arbitrii și ceilalți oficiali au închis ochii, nu s-au mai complicat să intre în chestiuni cu potențial delicat, în care poți fi acuzat de „progresism” dacă iei măsuri”.

„Numai că regulile contra vulgarității nu sunt progresism. Ele reprezintă o muncă, cinstită și necesară, de a asigura fotbalului aerul decent fără de care se va sufoca”, mai spune ziaristul GOLAZO.ro.

Polemica celor doi jurnaliști poate fi citită aici și aici.

Vulturar, eliminat în derby FOTO. Mijlocașul lui Rapid a rezistat doar 22 de minute pe teren în meciul cu Dinamo
Superliga
22:40
Vulturar, eliminat în derby FOTO. Mijlocașul lui Rapid a rezistat doar 22 de minute pe teren în meciul cu Dinamo
Vulturar, eliminat în derby FOTO. Mijlocașul lui Rapid a rezistat doar 22 de minute pe teren în meciul cu Dinamo
Conflict între galerii la derby FOTO. Aluzii rasiste ale dinamoviștilor + Fanii rapidiști au ripostat: „Numele vostru provoacă greață"
Superliga
21:50
Conflict între galerii la derby FOTO. Aluzii rasiste ale dinamoviștilor + Fanii rapidiști au ripostat: „Numele vostru provoacă greață"
Conflict între galerii la derby FOTO. Aluzii rasiste ale dinamoviștilor + Fanii rapidiști au ripostat: „Numele vostru provoacă greață"

dinamo bucuresti rapid superliga obscenitati
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
Superliga
16:41
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar. Unde a fost trimis să se recupereze
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Superliga
16:30
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Europa League
15:00
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
Formula 1
14:16
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
„Nu am fost respectat!" Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare"
Superliga
12:55
„Nu am fost respectat!" Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare"
„Nu am fost respectat!" Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare"
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru"
Superliga
15:20
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru"
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru"
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1 Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!"
Superliga
09:00
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1 Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!"
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1 Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!"
„E cel mai bun la ora actuală" Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1 : „Îmi place foarte mult ce joacă"
Superliga
11:54
„E cel mai bun la ora actuală" Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1: „Îmi place foarte mult ce joacă"
„E cel mai bun la ora actuală" Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1 : „Îmi place foarte mult ce joacă"

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share