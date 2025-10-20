Polemică după Dinamo - Rapid Udrea și Tolontan s-au uitat la derby și fiecare a înțeles ce a vrut

Așa cum fac și microbiștii, Udrea și Tolontan s-au uitat la derby și fiecare a înțeles ce a vrut.

Dinamo - Rapid 0-2 a marcat căderea recordului de spectatori ai Superligii, cu 34.700 de spectatori pe Arena Națională, dar și doborârea ștachetei de decență.

Bannere precum „sunteți cei mai în măsură să ne luați p..a în gură” și „să-i sugeți p..a” au stat 90 de minute pe stadion, fără ca nimeni să ia vreo măsură. Unele scandări au fost în aceeași manieră.

Doar Emil Grădinescu, comentatorul Prima Sport, a reacționat, explicând oamenilor ceea ce se aude pe stadion.

Jurnaliștii GOLAZO.ro, Dan Udrea și Cătălin Tolontan au interpretat diferit ceea ce s-a întâmplat pe Arena Națională.

Udrea: ”Dacă nu e lezată corectitudinea politică nu intervenim?”

În editorialul său, Udrea susține că „Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?”.

Ziaristul atrage atenția că, în cazul în care în tribuna de la Dinamo - Rapid apărea un mesaj politic sau rasist, reacțiile autorităților sportive nu ar fi întârziat. Probabil se oprea meciul, pentru ca bannerul să dispară.

„Dar când mizeriile de pe stadion nu se încadrează la ceea ce încalcă corectitudinea politică, atunci se pot scurge în șuvoaie nebăgate în seamă”, spune ziaristul.

„Salut mesajul rostit de Emil Grădinescu la microfonul Prima Sport, în timpul derby-ului și anume că un banner care conține mesaj vulgar sau o scandare obscenă e la fel de gravă și trebuie penalizată la fel ca manifestările rasiste și xenofobe” , a mai scris Dan Udrea.

De partea cealaltă, Cătălin Tolontan a scris un articol în care se autoironizează: „Nu cred că de vină e „corectitudinea politică” (daaaa, ia zi tu măi băiatule-corect-politic ce crezi - asta veți spune)”.

Tolontan: „Să iei măsuri contra vulgarității nu înseamnă exces de corectitudine politică, e oxigen pentru sport”

Jurnalistul de la GOLAZO.ro spune că e comod să dăm vina mereu pe „corectitudinea politică”, însă au existat și beneficii în sport.

El amintește că „e adevărat că există excese ale corectitudinii politice”, dar spune că ”vulgaritatea de pe stadioane a încetat să mai fie privită drept normalitate tocmai pentru că a existat o acțiune contra ei, pe care ne e teamă să o numim una corectă”.

Numai că, și în sport, „Când tendința mondială s-a inversat și excesele corectitudinii politice au dus la dezaprobare, s-a căzut în cealaltă extremă. Asta s-a văzut și la Dinamo - Rapid. Arbitrii și ceilalți oficiali au închis ochii, nu s-au mai complicat să intre în chestiuni cu potențial delicat, în care poți fi acuzat de „progresism” dacă iei măsuri”.

„Numai că regulile contra vulgarității nu sunt progresism. Ele reprezintă o muncă, cinstită și necesară, de a asigura fotbalului aerul decent fără de care se va sufoca”, mai spune ziaristul GOLAZO.ro.

Polemica celor doi jurnaliști poate fi citită aici și aici.

