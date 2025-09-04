Nu-l înțelege pe Lucescu Adrian Mutu, bulversat de decizia selecționerului: „Poate să se supere, asta e părerea mea”

- Adrian Mutu (46 de ani) a rămas surprins după ce Mircea Lucescu (80 de ani) nu a convocat la națională un jucător în formă din Superliga.
Lucescu a anunțat vinerea trecută lotul pentru amicalul cu Canada (vineri, ora 21:00) și meciul cu Cipru din preliminariile CM 2026 (marți, ora 21:45).
Adrian Mutu, suprins de decizia lui Lucescu: „După părerea mea, l-aș fi convocat pe Cîrjan la națională”
„Briliantul” consideră că dinamovistul Cătălin Cîrjan, care a marcat un gol și a livrat două pase decisive în prima parte a sezonului, nu ar fi trebuit să lipsească din lot.
„După părerea mea, l-aș fi convocat pe Cătălin Cîrjan la echipa mare a naționalei. Eu cred că este unul dintre cei mai în formă jucători din campionat, cum e și Dobre, de la Rapid. Eu aș fi convocat 3 jucători: Baiaram, Dobre și Cîrjan.
Orice selecționer se gândește că aduce jucători care creează nucleul acela de bază al echipei, e corect. Dar Baiaram, Dobre și Cîrjan, cei mai în formă după părerea mea, nu au voie să lipsească. Sunt deja 2 acolo dintre ei, Dobre e în mare formă la Rapid, dar și Cîrjan la Dinamo”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.
Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru
PORTARI
- Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0)
- Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)
- Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1)
- Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0)
- Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1)
- Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)
- Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0)
- Mihai POPESCU (FCSB, 4/1)
- Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)
- Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)
MIJLOCAȘI
- Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)
- Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0)
- Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)
- Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12)
- Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15)
- Darius OLARU (FCSB, 26/0)
- Florin TĂNASE (FCSB, 21/5)
- Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10)
- David MICULESCU (FCSB, 2/0)
- Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)
- Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0)
- Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0)
ATACANȚI
- Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)
- Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)
Borza și Bîrligea, out de la națională!
Andrei Borza, fundașul celor de la Rapid, a suferit o accidentare în timpul cantonamentului „tricolorilor”. Acesta nu poate fi recuperat în timp util, astfel că Lucescu l-a convocat de urgență pe Alex Chipciu.
Daniel Bîrligea s-a accidentat și el în duelul cu CFR Cluj, din Superliga, 2-2. Fotbalistul a făcut un RMN și diagnositcul este unul dur: ruptură musculară.
Atacantul campioanei en-titre a plecat, marți, în Serbia, la Belgrad, unde urmează să fie tratat de Marijana Kovacevic.