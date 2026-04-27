DINAMO - RAPID 3-1. Adrian Mutu (47 de ani), fostul antrenor al giuleștenilor, a criticat în termeni duri prestația grupării alb-vișinie.

„Briliantul” susține că Rapid se confruntă cu aceleași probleme ca în sezoanele trecute și cedează presiunii în momentele-cheie ale sezonului.

DINAMO - RAPID 3-1 . Adrian Mutu: „Când ajunge în play-off , nu duce”

Nici staff-ului lui Gâlcă nu a fost menajat de fostul mare internațional.

Mutu a ridicat mai multe semne de întrebare cu privire la pregătirea fizică a jucătorilor, după ce mai mulți fotbaliști s-au accidentat în ultima vreme.

„Rapid nu a arătat bine deloc şi se repetă toată istoria de anii trecuţi.

Când ajunge în play-off, nu duce. Nu are lot bun, calitativ, care să poată să ducă 9-10 meciuri cu echipe foarte bune.

Este o echipă epuizată mental, fricoasă. Nu înţeleg de ce au atât de multe accidentări. Trebuie văzut pe partea fizică de ce se întâmplă.

Şi ieri, Petrila cu ruptură, staff-ul trebuie să analizeze chestiile astea că nu e normal să se întâmple pe bandă rulantă.

Kopic a mutat foarte bine la pauză cu Cîrjan şi cu Musi în locul lui Duţu. A făcut în celălalt sens, au intrat foarte bine şi au făcut diferenţa. A fost o echipă mai hotărâtă să câştige acest derby.

Rapid nu a avut nicio forţă ofensivă. După părerea mea, cu Lennon au jucat cel mai slab fotbal. Aseară, Rapid n-a fost o echipă bună. Dacă făcea parte dintr-un campionat normal, fără play-off şi play-out, putea să şi câştige campionatul cu un astfel de joc, pentru că întâlnea şi alte echipe pe care putea să le bată.

Dar, intrând în play-off, joci doar cu echipe bune. Eşti forţat să construieşti, să ai o forţă ofensivă, nu doar să stai la cutie, să nu produci nimic. Până la urmă o să primeşti gol. Rapidul a părut chiar mai slabă ca FC Argeş, că ăia pe unde au fost au pus probleme.

A fost o echipă epuizată mental. Ţinând cont că Dinamo venea după un meci jucat în urmă cu trei zile”, a declarat Adrian Mutu, citat de fanatik.ro.

Adrian Mutu: „Mi se pare că nu sunt atât de inteligenţi”

Mutu s-a arătat idignat și de declarațiile date de Daniel Paraschiv la finalul meciului și susține că jucătorii ar trebui să-și vadă mai mult de joc.

„E din ce în ce mai greu să îşi atingă obiectivul. Eu aş vrea să văd jocul direct şi zic că e din ce în ce mai greu. Aud jucătorii în declaraţii ce spun.

Cu tot respectul pentru Paraschiv, Dobre, mai eşti nervos. Bă, dar când te duci la interviuri vorbeşte de ceea ce este de competenţa ta.

Ăştia vorbesc că «suntem fricoşi», «n-avem lideri», bă vedeţi-vă de treaba voastră că sunteţi fotbalişti. Vorbiţi ca un conducător. Nu se uită şi ei la fotbalul modern, jucătorii au o diplomaţie, vorbesc de fotbal, de ce sunt ei plătiţi.

Nu vorbeşti de alte lucruri, de obiective, de antrenori. Mi se pare că nu sunt atât de inteligenţi.

Cred că ar trebui să se vorbească cu ei: «Bă vedeţi-vă de jocul vostru şi lăsaţi declaraţiile că nu aţi inventat voi fotbalul. Sunteţi plătiţi să jucaţi să scoateţi rezultate, nu pentru alte lucruri». Nu cred că Rapidului îi fac bine aceste lucruri: «pe marginea prăpastiei», «dezastru», «ruşine»

Când vezi asta îţi dai seama că n-au niciun moral. Jucătorii nu mai cred, sunt epuizaţi. Asta depinde şi de calitatea jucătorului”, a concluzionat Mutu.

„Briliantul” a fost antrenorul Rapidului în perioada 2 martie 2022 - 8 iulie 2023. S-a despărțit cu scandal de giuleșteni, după ce a acceptat oferta celor de la Neftchi Baku

VIDEO. Golul marcat de Cătălin Cîrjan în Dinamo - Rapid 3-1

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 6 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 5 30

*beneficiază de rotunjire

