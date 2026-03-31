„Joacă, mă, cu ei”  Adrian Mutu, revoltat de primul 11 al României de la meciul cu Slovacia: „Când vrei să-i vezi?” 

Adrian Mutu (47 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a comentat echipa de start pentru partida amicală cu Slovacia.

„Briliantul” este de părere că Alex Dobre și Vladimir Screciu, jucători foarte importanți la Rapid, respectiv Universitatea Craiova, ar fi trebuit să fie titulari în partida de la Bratislava.

Adrian Mutu, revoltat de echipa de start a României de la meciul cu Slovacia: „Joacă, mă, cu ei”

Mutu crede că la o astfel de partidă ar fi trebuit ca jucătorii noi în angrenajul echipei naționale să fie titulari. El i-a dat exemplu pe Dobre și Screciu.

„E un meci amical. Mă, dar de ce nu îi dai șanse și lui Dobre? Acum serios! Nu îi dai nicio șansă? E unul dintre cei mai buni campionat și este golgheterul Superligii, nu?

Nici într-un amical nu îl bagi titular? Îl bagi tot pe Man? Nu îl știm pe Man? De ce avem noi nevoie în momentul de față la echipa națională? De Man și de Bîrligea și de Mihăilă? Lasă-i să se ducă la echipele de club!

Bagă-l pe Dobre, dă-i și lui o șansă! Când vrei să îl vezi pe omul ăsta? Dă-i 90 de minute la meciul ăsta, să te convingi de el sau să știe pe viitor Gică Hagi sau cine va fi selecționer dacă îl mai ia sau nu.

Tu îl bagi din nou pe Vlad Dragomir. Joacă, mă, cu Screciu! Eu cred că Screciu și Dobre puteau să ajute, pentru că restul sunt obosiți și demoralizați”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

Echipa de start a României de la meciul cu Slovacia:

1. Radu – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 5. Ghiță, 8. Baiaram, 9. Bîrligea, 10. Stanciu-cpt., 11. Bancu, 19. Tănase, 20. Man, 21. Dragomir

