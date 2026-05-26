Când se joacă Supercupa României Comitetul FRF a stabilit data la care se va disputa primul meci din noul sezon. Pe ce stadion va avea loc

Comitetul Executiv al FRF a stabilit data la care se va juca Supercupa României.

Duelul dintre Uniersitatea Craiova și U Cluj va fi cel care va deschide sezonul 2026-2027.

Oltenii lui Filipe Coelho au reușit să facă eventul după 35 de ani de la ultima astfel de performanță reușită de club, iar meciul din Supercupă se va disputa, în acest caz, cu locul doi.

Supercupa României va avea loc pe 12 iulie

Comitetul Executiv a confirmat, marți, că viitoarea ediție a Supercupei României va avea loc pe 12 iulie, partidă care marchează startul viitorului sezon, informează frf.ro.

După ce lupta pentru Cupă și campionat s-a dat între U Craiova și U Cluj, duelul din Supercupă la va aduce pe gazon tot pe cele două formații, întrucât ardelenii au încheiat pe poziția secundă.

Partida se va disputa pe terenul echipei campioane, conform regulamentului, astfel că „Ion Oblemenco” va găzdui un nou derby, după cel care a stabilit câștigătoarea Ligii 1.

Ora de start a partidei urmează să fie stabilită și anunțată ulterior.

Ediția precedentă a Supercupei a fost câștigată de FCSB, scor 2-1 contra celor de la CFR Cluj.

