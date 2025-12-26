Adrian Ropotan (39 de ani) a revenit la Dinamo după o pauză de 16 ani și a oferit primele sale impresii despre club.

La mijlocul lunii noiembrie, fostul jucător din „Ștefan cel Mare” a fost instalat în funcția de antrenor al echipei U19, în cadrul Centrului de Copii și Juniori al clubului.

Ropotan a declarat că se simte bine la Dinamo și și-a propus să crească cât mai mulți jucători care să evolueze în echipa secundă a „câinilor” din Liga 3, urmând ca, dacă va fi posibil, să devină opțiuni și pentru prima echipă.

Adrian Ropotan: „Sunt multe chestii care trebuie schimbate, e mult de lucrat”

„Întorcându-mă la Dinamo e ca și cum m-aș întoarce acasă. Normal că mă simt foarte bine.

Încerc să-mi fac treaba acum cât mai bine posibil și să încerc să mai promovăm niște copii de la grupa pe care o am și o antrenez.

Sunt niște copii care au potențial de creștere și care pot face pasul către echipa a doua, în prima fază, și după aceea, de ce nu, către prima echipă. Sunt multe chestii care trebuie schimbate, e mult de lucrat.

Am început să implementez ceea ce îmi doresc de la băieți. Au răspuns pozitiv și sperăm ca acum, cu o pregătire bună în iarnă, să creștem nivelul.

(Mai ales că îl ai lângă tine la Academie acum și pe Marius Alexe, dacă bine zic, nu?) Aaa, Marius, da. El cred că o să vină din vară, dar relația mea cu Marius... nu cred că se pune problema de un contract.

Noi oricum ne ajutăm reciproc și răspundem prezent, indiferent că suntem semnați undeva, la Dinamo, Udinese sau în altă parte. Adică, dacă îl întreb o chestie, îmi răspunde prezent la orice oră”, a spus Ropotan, la emisiunea „Totul pentru Dinamo”, citat de gsp.ro.

Cine este Adrian Ropotan

Ropotan a evoluat pe postul de mijlocaș la Dinamo în perioada 2004–2009, debutând inițial la grupele de juniori ale clubului, între 2004 și 2006.

Acesta a fost unul dintre titularii de pază ai „câinilor” în sezonul 2006 - 2007, atunci când formația din „Ștefan cel Mare” își trecea ultimul titlu de campioană din palmares.

Pleca de la Dinamo în iarna anului 2009 pentru a semna în Rusia, cu Dinamo Moscova.

De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Tom Tomsk, Volga NN, FK Gabala, Petrolul, Pandurii Târgu Jiu, Hatta Club și Concordia Chiajna.

2019 este anul în care Adrian Ropotan s-a retras din cariera de fotbalist profesionist

