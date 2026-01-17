Adrian Șut (26 de ani) a avut parte de o surpriză la debutul la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite.

Mijlocașul a părăsit-o în această iarnă pe FCSB, fiind transferat de Al-Ain pentru 1,5 milioane de euro.

Fanii i-au pregătit o surpriză lui Adrian Șut

Adrian Șut a debutat la Al-Ain în partida cu Al-Wahda, din etapa #13 a primei ligi din Emiratele Arabe Unite.

Înainte de meci, fanii i-au pregătit o surpriză fostului mijlocaș de la FCSB.

Concret, aceștia au afișat pe stadion un banner în care i-au urat bun venit la noua echipă, semn că acesta este deja apreciat în Emirate.

„Bine ai venit acasă, Adrian Șut”, a fost mesajul transmis de suporterii lui Al-Ain.

جماهير العين ترحب بلاعب ادريان شوت pic.twitter.com/sv8ovJvmXZ — منبر العين (@mnbralainfc) January 17, 2026

Trimis pe teren încă din primul minut de antrenorul Vladimir Ivic, Adrian Șut a jucat 83 de minute și a avut o prestație solidă în tricoul noii sale echipe.

3,8 milioane de euro este cota lui Adrian Șut, conform Transfermarkt

Al-Ain este lider în campionatul Emiratelor Arabe Unite, cu 31 de puncte acumulate după 13 etape. În spatele clubului pregătit de Ivic se află Al-Ahli Dubai, cu 29 de puncte.

Al-Ain a plătit 1,5 milioane de euro în schimbul mijlocașului de la FCSB. Șut a semnat un contract valabil până în vara anului 2028 cu gruparea din Golf.

În tricoul campioanei României, mijlocașul a adunat 212 meciuri, 16 goluri și 14 pase decisive.

Trofeele cucerite de Șut în tricoul celor de la FCSB:

2X Liga 1 (2024, 2025)

2X Supercupa României (2024, 2025)

