„A semnat acum”  Daniel Pancu a anunțat transferul de ultimă oră + Ce a spus despre Ciprian Deac
Daniel Pancu FOTO: Sport Pictures
Superliga

„A semnat acum” Daniel Pancu a anunțat transferul de ultimă oră + Ce a spus despre Ciprian Deac

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 17.01.2026, ora 19:36
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat meciul cu Oțelul Galați, din etapa #22 a Ligii 1.
  • CFR Cluj - Oțelul Galați se joacă duminică, de la 17:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul clujenilor a lăudat echipa antrenată de Laszlo Balint și a vorbit și despre Ciprian Deac, cel pe care a decis să nu îl ia în cantonamentul din această iarnă.

Daniel Pancu, înainte de CFR Cluj - Oțelul Galați: „O adevărată finală”

Pancu a vorbit despre șansele echipei de a mai prinde play-off-ul, dar și despre ce schimbări ar mai putea avea loc în lotul echipei.

„Meciul acesta este o adevărată finală, pentru că jucăm cu locul 6. Este un loc pe care îl vânăm, chiar dacă Oțelul în momentul de față a căzut pe locul 7, după ce a fost depășită de UTA Arad.

În momentul de față suntem la 8 puncte distanță, cu nouă meciuri rămase de jucat. Toate meciurile vor reprezenta finale, dar nu neapărat pentru play-off, ci pentru a acumula cât mai multe puncte, indiferent de zona clasamentului. Avem nevoie de puncte, chiar dacă se vor înjumătăți.

E bine că jucăm acasă, pentru că dacă am fi plecat în deplasare s-ar fi acumulat și mai multă oboseală. Terenul arată foarte bine, instalația de încălzire funcționează la maxim”, a declarat Daniel Pancu.

Chris Braun am înțeles că a semnat acum. Și probabil săptămâna viitoare vom închide cu încă doi jucători. Este posibil să ne mai și despărțim de 1-2 jucători în perioada următoare. Daniel Pancu
Daniel Pancu, despre situația lui Ciprian Deac: „A fost 100% decizia mea să rămână acasă”

Antrenorul lui CFR Cluj a explicat motivele pentru care a decis să nu îl ia în cantonament pe Ciprian Deac, veteranul formației din Gruia.

„A fost decizia mea, 100%. Am discutat cu el atunci și îmi pare rău că s-au creat multe discuții în jurul acestui subiect.

Eu sunt un om direct și am văzut că s-a discutat mult. Eu aici trebuie sa iau decizii, dacă m-ar fi întrebat cineva care e părerea mea, aș fi spus că a fost decizia antrenorului.

Când ești legendă, nu te poate da nimeni jos din poziția asta. Am fost coleg cu el, îl respect enorm, așa cum respect absolut toți jucătorii.

Pe unul dintre Biliboc sau Șfaiț, oameni care joacă pe același post cu Ciprian, trebuia să îl antrenez separat. Practic, pe unul dintre jucătorii pe care sunt obligat să îl introduc în teren, nu-l puteam antrena la capacitate maximă. Acesta a fost principalul motiv pentru care am luat acea decizie.

505 meciuri
a jucat Ciprian Deac, în tricoul lui CFR Cluj

Respectul meu pentru jucători ca Ciprian nu va dispărea absolut niciodată. Nu mi-am bătut joc de nimeni în viața mea. E o situație pe care el a înțeles-o extraordinar de bine.

Indiferent de părerea lui, el o să aibă parte de tot respectul meu. Se antrenează în continuare cu noi, dar nu am vrut în acele 10 zile din Spania să văd nici o față tristă.

El s-a antrenat zi de zi aici, în țară, și se va antrena în continuare cu grupul. Probabil că până la finalul sezonului va mai apărea în echipa CFR-ului”, a mai adăugat Pancu.

otelul galati CFR Cluj Daniel Pancu liga 1 Ciprian Deac
