Baba a deschis scorul pentru Lucescu și PAOK la 2-0 pe terenul lui AEK, duminică seară Foto: Imago
Lucescu, a doua mare victorie Antrenorul care risca să fie demis e acum sus la PAOK: 2-0 cu AEK, după 2-1 cu Olympiakos. A ieșit iar scandal!

alt-text Publicat: 19.10.2025, ora 23:32
alt-text Actualizat: 19.10.2025, ora 23:32
  • Răzvan Lucescu, 56 de ani, a ieșit extrem de bine dintr-o situație critică la Salonic.
  • După cinci meciuri la rând fără succes la PAOK în toate competițiile, două supervictorii în confruntări importante și e liderul Greciei. 
  • Duminică seară, antrenorul a învins-o la Atena pe marea sa rivală: 2-0 cu AEK, după 2-1 cu Olympiacos. Nici Răzvan Marin nu s-a putut opune succesului alb-negrilor.

Într-un moment critic la PAOK, când situația lui părea fără ieșire, Lucescu se revoltă și câștigă primele două meciuri tari ale sezonului în Grecia.

După 2-1 cu Olympiacos, acasă, 2-0 la Atena contra marii rivale a lui Răzvan, AEK!

Speculații că Lucescu putea fi demis la Salonic. Depindea de două jocuri

În a doua parte a lui septembrie, antrenorul nu mai reușea să scape din furtună.

Cinci meciuri în toate competițiile, nicio victorie, două înfrângeri și trei egaluri:

  • 1-4 cu Levadiakos (d) în grupele Cupei. 
  • 0-0 cu Panaitolikos (a) și 3-3 cu Asteras (d) în campionat.
  • 0-0 cu Maccabi Tel Aviv (a) și 1-3 cu Celta Vigo (d) în Europa League. 

Apăruseră zvonuri la Salonic că tehnicianul risca să fie demis și că totul depindea de cele două partide ultratensionate din octombrie.

Pe „Toumba” în fața campioanei Olympiacos și împotriva lui AEK, pe terenul adversarilor.

Lucescu a învins când trebuia: 2-1 cu Olympiacos și 2-0 acum cu AEK. E lider în Grecia

Pe 5 octombrie, Lucescu a fost condus la pauză, dar echipa sa a întors în 12 minute în repriza secundă (63-75). Victorie cu Oly.

Două săptămâni mai târziu, duminică, 19 octombrie, Răzvan și-a mai luat o revanșă în fața lui AEK.

Răzvan Marin, duel cu Meita duminică, pe „OPAP Arena” Foto: Imago Răzvan Marin, duel cu Meita duminică, pe „OPAP Arena” Foto: Imago
Răzvan Marin, duel cu Meita duminică, pe „OPAP Arena” Foto: Imago

Cumva, PAOK a scăpat fără gol primit până la pauză, deși rivala a dominat și a avut patru ocazii mari, două la cornerele executate de Răzvan Marin.

Și, exact când trebuia, alb-negrii au deschis scorul: Baba, 0-1 (45).

Cum a început repriza a doua, PAOK a înscris încă o dată, Konstantelias, 0-2 (48).

Lucescu a câștigat primul meci direct în Grecia cu sârbul Marko Nikolic, antrenorul lui AEK Foto: Imago Lucescu a câștigat primul meci direct în Grecia cu sârbul Marko Nikolic, antrenorul lui AEK Foto: Imago
Lucescu a câștigat primul meci direct în Grecia cu sârbul Marko Nikolic, antrenorul lui AEK Foto: Imago

Marin nu și-a putut ajuta formația, fiind înlocuit în minutul 56.

În timp ce Lucescu sărbătorește a doua victorie esențială în această perioadă.

Antrenorul aflat aproape de demitere e acum din nou sus la PAOK și în Grecia. Liderul campionatului după șapte etape.

Președintele Comisiei de Arbitri, agresat verbal, a părăsit arena

Nu putea fi însă un asemenea meci liniștit la Atena. Chiar înainte de start, francezul Stephane Lannoy, președintele Comisiei de Arbitri elene, a fost agresat verbal.

A părăsit „OPAP Arena” și federația a dat un comunicat dur:

„Nicio încercare de intimidare sau subminare a Comisiei de Arbitri nu va fi tolerată și nu va rămâne nepedepsită”.

