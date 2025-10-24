Plângere penală împotriva CJ Buzău Ilie Stan, dezvăluiri incredibile despre dezastrul de la Gloria : „Mă sună și acum jucătorii pentru bani”
Ilie Stan foto: montaj GOLAZO.ro
Plângere penală împotriva CJ Buzău Ilie Stan, dezvăluiri incredibile despre dezastrul de la Gloria: „Mă sună și acum jucătorii pentru bani"

Publicat: 24.10.2025, ora 11:20
Actualizat: 24.10.2025, ora 11:20
  • Ilie Stan (58 de ani) a venit cu detalii despre situația de la Gloria Buzău, din finalul sezonului precedent din Liga 1.
  • Fostul tehnician al echipei susține că nu a fost informat de la început cu privire la situația clubului și despre planul de desființare, fiind pus într-o situație complicată în relația cu jucătorii.

Ilie Stan a pregătit Gloria Buzău timp de două luni și jumătate, până la finalul sezonului 2024/25, după ce Andrei Prepeliță și Eugen Neagoe au părăsit pe rând echipa.

Ilie Stan: „Nu știam că au luat decizia să se desființeze”

„Sunt foarte supărat după ultima experienţă de la Buzău pentru că nu au fost corecţi cu mine. Puteau să-mi spună că începe play-out-ul acum, vezi că avem 5-6 jucători care şi-au depus memoriile din luna ianuarie. Aduceam tinerii de atunci.

Încercam să-i motivăm, dacă mai exista motivaţie. Ei au luat decizia de la sfârşitul lunii ianuarie să se desfiinţeze. Nu ştiam. M-au adus acolo, fiind buzoian. Îl punem pe Ilie la înaintare, du-te prin oraş, prin judeţ, să le aduc mâncare jucătorilor, multe lucruri.

Tot n-am făcut nimic. După ce am câştigat la Sepsi, toată săptămâna am stat la primărie şi la Consiliul Judeţean să pot să aduc primă, au venit după meci şi au zis că dau prime duble. Când te duci a doua zi în vestiar: «Coach, prima!». Stai că n-am găsit, că nu avem.

Le-am dat atunci, cu presiunea pe care am pus-o, le-au dat un avans din salariu, 1.000 de euro din ianuarie. Am jucat cu Oţelul şi am pierdut”, a declarat Ilie Stan, la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

9 meciuri
a stat Ilie Stan pe banca echipei Gloria Buzău, la finalul sezonului 2024/25. A înregistrat două victorii, o remiză și șase înfrângeri

Ilie Stan: „I-am dat în judecată! O să le fac și plângere penală”

La finalul lunii mai, CJ Buzău anunța că oprește finanțarea pentru Gloria Buzău, iar acum Ilie Stan susține că va merge în instanță, după ce nu i-a fost respectat contractul.

„Am stat trei luni şi jumătate. Am luat bani o lună de zile. Au spus că nu mai sunt bani. Mă sună şi acum jucătorii. Sunt jucători care nu au luat banii de trei luni de zile. Dacă nu mai există echipa, la cine? Dacă echipa continua puteai să ceri, te duceai la Comisii, la Federaţie.

Contractul l-am semnat cu reprezentantul Consiliului Judeţean, Adi Petre, şi reprezentantul Consiliului Local, Ceauşel, Cristi Ceauşel. Mi-au promis marea cu sarea. I-am dat în judecată, m-am gândit foarte bine. O să le fac şi plângere penală, altfel nu merge.

M-au pus într-o situaţie incredibilă. Erau jucătorii, i-am adunat. Spuneau jucătorii: «Coach, te rugăm frumos să nu-i mai primeşti în vestiar pe conducători». Îi minţeau, i-au minţit tot timpul.

Este inadmisibil să renunţi aşa, este echipa comunităţii. Gloria Buzău, o echipă cu tradiţie în fotbalul românesc. Asta le-am cerut, nu vreau nu ştiu ce salariu. N-am avut nevoie de preparator fizic, eu am făcut totul. Ce vreau? Vreau doar salariul la timp, atât. «Nu se pune problema, Ilie».

Spun o chestie, mai sunt echipe în situaţia asta, care nu şi-au plătit jucătorii de anul trecut”, a mai spus Ilie Stan.

Bravo lui Prepeliţă şi Neagoe, au fost băieţi deştepţi că şi-au încheiat conturile, au luat bănuţul. Acum antrenează, iar eu stau pe afară pentru că am retrogradat Gloria Buzău Ilie Stan, antrenor

La finalul lunii iunie, primarul din Buzău, Constantin Toma, informa că nu va mai finanța sportul local din banii publici.

