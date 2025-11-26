„Patru prostuți”  O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”

Chelsea - Barcelona 3-0. Alan Shearer (55 de ani), fost mare atacant englez, a desființat apărarea catalanilor, după meciul din etapa #5 din Liga Campionilor.

Chelsea a trecut fără emoții de campioana Spaniei. Formația pregătită de Enzo Maresca a câștigat cu scorul de 3-0, după autogolul lui Kounde (27) și golurile marcate de Estevao (55) și Delap (73).

Chelsea - Barcelona 3-0 . Alan Shearer: a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Patru prostuți”

Alan Shearer, atacant cu 374 de goluri în carieră, nu a înțeles jocul defensiv al Barcelonei, în contextul în care Chelsea a trecut cu ușurință în nenumărate rânduri de fundașii echipei catalane.

„Am văzut câteva capcane de ofsaid de-a lungul timpului, dar asta este o nebunie absolută!

Este ca și cum ar fi patru prostuți care stau acolo și spun «cum vreți să o faceți, băieți?» .

Uneori este greu de crezut, nu am cuvinte să descriu cât de ușor a fost pentru Chelsea să treacă și cât de nebunește joacă uneori”, a declarat Alan Shearer, conform dailymail.co.uk.

Barcelona a avut de suferit în defensivă și după eliminarea lui Ronald Araujo din minutul 44, atunci când a încasat al doilea cartonaș galben, după ce l-a faultat dur pe Marc Cucurella.

Primul „11” utilizat de Chelsea și Barcelona în meciul din etapa 5:

Chelsea : Sanchez - Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella - James, Caicedo - Estevao, Enzo Fernandes, Garnacho - Pedro Neto

: Sanchez - Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella - James, Caicedo - Estevao, Enzo Fernandes, Garnacho - Pedro Neto Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Eric, De Jong - Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres - Lewandowski

În acest moment, Barcelona se află pe locul 15 în Liga Campionilor, cu doar 7 puncte obținute după 5 meciuri disputate.

Chelsea, care ocupă locul al doilea în Premier League, a urcat pe locul 5 în Liga Campionilor, după ce a obținut a treia victorie din cinci meciuri.

VIDEO. Chelsea - Barcelona 3-0

