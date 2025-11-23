Ionuț Radu a oferit imaginea etapei Modul inedit în care internaționalul român a sărbătorit victoria din La Liga a celor de la Celta Vigo
Ionuț Radu/ Foto: Instagram @Celta
Ionuț Radu a oferit imaginea etapei Modul inedit în care internaționalul român a sărbătorit victoria din La Liga a celor de la Celta Vigo

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 13:29
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 13:29
  • ALAVES - CELTA VIGO 0-1. Ionuț Radu (28 de ani), internaționalul român al oaspeților, a oferit imaginea zilei în Spania, după ce a reușit să țină poarta intactă pentru prima dată în acest sezon.

Revenit de la acțiunea echipei naționale, Ionuț Radu a fost din nou integralist între buturile celor de la Celta Vigo, în deplasarea de la Alaves.

Ionuț Radu a stat în cap, după ce Celta Vigo a câștigat meciul cu Alaves

Formația portarului român s-a impus scor 1-0, grație reușitei lui Iago Aspas, cel care a transformat o lovitură de pedeapsă, în minutul 55.

Bucuria a fost mare în tabăra oaspeților, care, la final, au sărbătorit victoria alături de fanii care au făcut deplasarea.

Poza de grup nu a lipsit nici ea, iar Ionuț Radu a ținut să iasă în evidență cu gestul său.

Internaționalul român a ales să stea în cap, la propriu, fiind ținut de coechipierii săi pentru a nu risca vreo accidentare.

Ionuț Radu este cunoscut pentru modul său de a celebra. A făcut același lucru și la ultimele antrenamente ale echipei naționale.

Nota primită de Ionuț Radu după meciul cu Alaves

Pentru evoluția din meciul cu Alaves, Radu a fost notat cu 7.20 de specialiștii de la Sofascore.

Internaționalul român a avut două intervenții, dintre care a avut emoții doar la una. S-a întâmplat în minutul 59, la șutul trimis din jurul punctului cu var de Carles Alena (27 de ani.

Grație victoriei obținute pe terenul celor de la Alaves, Celta Vigo a urcat pe 11, cu 15 puncte.

