Situație incredibilă în Liga 1 UTA Arad nu a scăpat de interdicția la transferuri pentru că nu a plătit 2.000 de euro

UTA Arad a rămas cu interdicție la transferuri pentru doar 2.000 de euro

Arădenii nu au achitat și dobânda pentru restanța acumulată către Ravy Tsouka (30 de ani) și au fost pedepsiți de FIFA.

La sfârșitul lunii septembrie, UTA Arad a primit interdicție la transferuri pentru următoarele 3 ferestre de mercato, după ce a fost acționată în instanță de peste 10 fotbaliști pentru neplata salariilor.

Arădenii i-au achitat congolezului Ravy Tsouka datoria de 40.000 de euro, în speranța că vor scăpa de această sancțiune, dar nu au plătit și dobânda în valoare de 2.000 de euro, informează digisport.ro.

Ravy Tsouka a evoluat doar un sezon pentru UTA Arad/ Foto: IMAGO

Astfel, Mihalcea nu se va putea baza în continuare pe Marko Stolnik (29 de ani) și pe Richard Odada (24 de ani), jucători aduși în această vară la Arad.

În acest moment, UTA este în cădere liberă și în campionat, unde a fost printre fruntașe la startul sezonului. Acum, arădenii sunt pe locul 8, cu 16 puncte.

UTA Arad se află în concordat preventiv

Semnele dificultăților financiare au ieșit la iveală la mijlocul lunii august. Atunci, UTA Arad a intrat în procedură de concordat preventiv.

UTA Arad trebuie să realizeze un plan de reorganizare prin care să stingă datorii de aproximativ 5,5 milioane de euro.

De dosarul trupei de pe „Francisc von Neumann” se va ocupa Răzvan Zăvăleanu, fostul administrator special al celor de la Dinamo București în perioada 2021-2025.

Spre deosebire de insolvență, atunci când administratorul special conduce clubul, în concordat preventiv, conducerea păstrează controlul clubului.

