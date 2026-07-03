Alex Dobre (27 de ani) a reacționat după ce Daniel Pancu (48 de ani) a decis să-i ia banderola de căpitan la Rapid.

Noul antrenor al giuleștenilor l-a ales căpitan pe olandezul Lars Kramer (26 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Kramer a purtat banderola în amicalul câștigat de Rapid cu Dinamo Kiev, scor 3-1, semn că Daniel Pancu îl vede drept liderul echipei pentru noul sezon.

Alex Dobre, despre decizia lui Pancu de a-i da banderola lui Kramer: „El știe mai bine”

„Cu toții reprezentăm Rapidul. Important e ca individual să dăm ce avem mai bun pentru această echipă.

Cel care este căpitan cu siguranță este pus pentru că domnul Pancu știe mai bine că poate să conducă acest grup către un lucru mult mai bun și să facă mult mai mult față de ceea ce am făcut eu.

Eu sunt concentrat să fac cât mai bine zi de zi și să îmi pun calitățile în slujba echipei”, a spus Dobre, conform primasport.ro.

Dobre a purtat banderola de căpitan în peste 20 de partide sezonul trecut, însă a pierdut-o după Rapid - FC Argeș 0-0.

Atunci, atacantul giuleștenilor a avut o ieșire nervoasă în momentul în care a fost înlocuit de Gâlcă în minutul 59. La finalul partidei, Dobre a dat vina pe tactică pentru scăderea sa de formă.

Extrema giuleștenilor a comentat și zvonurile despre o posibilă plecare de la Rapid

„Încerc să nu iau în seamă (n.r. - zvonurile despre transfer). Sunt concentrat pe ceea ce înseamnă Rapid.

Dacă vine ceva și avantajează atât clubul, cât și pe mine, cu siguranță vom alege ce e mai bine pentru ambele părți. Cât sunt aici, promit să dau tot ce am mai bun pentru această emblemă, pentru suporteri și pentru colegi.

Planul pentru noul sezon este să ne îndeplinim obiectivele și să scoatem maximum din fiecare meci, iar când se trage linie, la sfârșit, să fim acolo unde ne-am propus.

Clar, ce a fost în trecut a fost. Important e să fim uniți și să ne îndeplinim obiectivele în acest sezon”, a mai spus Dobre.

17 goluri a marcat Dobre în cele 42 de meciuri jucate în sezonul 2025-2026

Rapid a ratat obiectivul în sezonul trecut, deși a intrat în play-off de pe locul 2, cu 28 de puncte. Giuleștenii au avut rezultate slabe în play-off și au terminat pe locul 5, cu 34 de puncte, în afara locurilor europene.

„Simt că am dat tot în sezonul trecut, dar regretul este că nu ne-am îndeplinit obiectivul. A fost o durere foarte mare, dar acum este la trecut. Mă concentrez pe prezent și vreau ca în acest sezon să reușim ceva cât mai frumos.

Tot ceea ce s-a întâmplat este o experiență care mă ajută să mă îmbunătățesc. Pentru sezonul viitor îmi doresc cel puțin ceea ce am reușit în sezonul trecut.

Îmi place concurența. Atunci când există, îți împinge limitele și te ajută să ajungi cea mai bună versiune a ta. Concurența mea nu este cu Moruțan. El e colegul meu. Concurența mea este împotriva mea, să fac ceea ce am făcut și sezonul trecut, dar mult mai bine”, a mai spus Dobre.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport