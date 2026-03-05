„Avem un obiectiv clar” Alex Pop, după calificarea în semifinalele Cupei României: „Chiar vorbeam în vestiar...” » Ce spune despre protestul ultrașilor

Dinamo - Metalul Buzău 1-0. Alexandru Pop (26 de ani), marcatorul golului calificării „câinilor” în semifinalele Cupei României, a vorbit despre partida de pe „Arcul de Triumf”.

Dinamo a deschis scorul în minutul 27, după o fază excelentă: Opruț l-a servit în careu pe Alex Pop, care a reluat mingea cu capul, la colțul lung, învingându-l pe Stoian.

Dinamo - Metalul Buzău 1-0 . Alex Pop: „Când joci cu echipe din ligi inferioare, pot fi foarte dificile”

„E o echipă foarte bună de Liga 2, s-au prezentat foarte bine astăzi. Ne așteptam. Chiar vorbeam în vestiar că nu vrem să avem surprize. Mă bucur că am reușit să obținem victoria. E cel mai important.

Și ei joacă, sunt fotbaliști. Putea să fie 5-0 sau 1-0. Când joci cu echipele de ligi inferioare și ei se mobilizează foarte bine și știm cu toții cât de dificile pot fi dacă nu ești la sută la sută la fiecare fază.

Cupa României e un obiectiv clar al nostru, pentru că mai sunt două meciuri și poți să ai un loc garantat în Europa, ceea ce în campionat e mult mai greu. Este o bătălie mult mai lungă. Deci, da, clar, vom lupta”, a spus Alex Pop, la Digi Sport.

Întrebat dacă o prestație precum cea din această partidă ar putea să o ajute pe Dinamo să obțină o victorie și în meciul de luni cu CFR Cluj, fotbalistul dinamovist a răspuns:

„Niciun meci nu seamănă cu celălalt. Până la urmă, am bătut și FCSB-ul 4-3, am pierdut cu Argeș 0-1, iar azi am bătut 1-0, deci niciodată în fotbal nu știi ce îți rezervă ziua de mâine.

Vom vedea ce va fi și la Cluj, acum e important să ne refacem bine după meciul ăsta”.

Alexandru Pop: „Nici n-am observat că au plecat suporterii”

Alex Pop a vorbit și despre ultrașii lui Dinamo, care au decis să părăsească stadionul după pauză, și a spus că nu a fost afectat de acest lucru

„Sincer, până spre final, nici n-am observat lucrul ăsta. Eram în febra jocului și nu am stat să mă uit prea mult la tribune. Noi ne-am făcut treaba în teren, până la urmă asta am avut de făcut.

Am avut de jucat un meci, am avut de câștigat un meci, am făcut-o. Discuțiile nu ne privesc pe noi în vestiar”, a mai spus Pop.

Odată cu victoria obținută de Dinamo, s-au stabilit cele patru echipe calificate în semifinalele Cupei României. Meciurile vor fi:

FC Argeș - U Cluj

Dinamo - Universitatea Craiova

Întrebat dacă meciul cu Universitatea Craiova poate fi considerat o finală, fotbalistul a oferit un exemplu din perioada în care evolua la Oțelul Galați.

La fel spuneam și acum doi ani, la Oțelul Galați, când am jucat, cred, tot în semifinală cu Craiova. I-am bătut atunci cu 1-0 și am spus că acel meci a fost ca o finală, dar apoi am întâlnit Corvinul în finală și ne-au învins la penalty-uri. Următorul meci e cel mai important, clar, cu Craiova în cupă, și e important că jucăm acasă, în fața suporterilor, pe un stadion frumos, pe Arena Națională. Alex Pop

