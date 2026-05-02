Csikszereda la baraj? Reacția conducerii după victoria cu FCSB: „Nu mă înțelegeți greșit, nu ne dăm la o parte”

Csikszereda - FCSB 1-0. Zoltan Szondi, președintele ciucanilor, a vorbit despre eventuala participare a echipei sale la barajul pentru calificarea în Conference League.

După victoria cu FCSB, șansele ca echipa antrenată de Robert Ilyeș să ajungă să se dueleze din nou cu roș-albaștrii au crescut. S-ar întâmpla în semifinalele barajului pentru Conference League.

Csikszereda - FCSB 1-0 . Zoltan Szondi: „Nu, nu ne gândim la baraj”

Zoltan Szondi spune că participarea în cupele europene nu reprezintă un obiectiv pentru Csikszereda, deși clubul a obținut licența.

„Nu, nu ne gândim la baraj. Am luat licența pentru că dacă avem o șansă să nu-i dăm cu piciorul, dar nu cred ca în momentul actual noi să ajungem acolo.

Nu mă înțelegeți greșit, nu ne dăm la o parte, dar FCSB e cea mai bună echipă din play-out, nu se compară cu celelalte.

Mai sunt două meciuri, încercăm să le tratăm cât de serios putem și sperăm să ne îndeplinim obiectivul (n.r. - evitarea retrogradării)”, a declarat Szondi la Digi Sport, citat de fanatik.ro.

Pentru a juca în semifinala barajului pentru Conference League cu FCSB, Csikszereda trebuie să se claseze în fața celor de la FC Botoșani și Farul, celelalte echipe care au obținut licența pentru cupele europene, și să nu termine mai jos de locul 4 în play-out.

În acest moment, Csikszereda se află pe locul 4, cu 30 de puncte. FC Botoșani ocupă locul 3, cu 31, iar Farul e pe 6, cu 24. Rivalele ciucanilor se vor duela în etapa #7.

Despre duelul câștigat în fața celor de la FCSB, Szondi a spus:

„Mi-a fost teamă că aveau să înscrie, da. Noi am avut ocazii foarte clare, însă FCSB, una dintre cele mai valoroase echipe din România, a pus o presiune extraordinară pe noi. Mari ocazii n-au avut, doar câteva, dar au pus o presiune constantă.

Foarte sincer, eu aș fi fost mulțumit și cu egalul. Nu pot spune că victoria este nemeritată, toată lumea a luptat, a pus osul. Felicit băieții pe această cale. La un moment dat, FCSB a pus o presiune pe noi de era să ne sufocăm. E echipă bună”.

În ultimele două etape din play-out, Csikszereda va întâlni:

UTA Arad (deplasare), pe 8 mai

FC Botoșani (acasă), data nu este încă stabilită

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 7 36 8 UTA Arad 6 32* 9 FC Botoșani 6 31 10 Csikszereda 7 30* 11 Oțelul Galați 6 28 12 Farul Constanța 6 24* 13 Petrolul Ploiești 6 23 14 Hermannstadt 6 20* 15 Unirea Slobozia 6 20* 16 Metaloglobus București 6 11 *beneficiază de rotunjire

