Silviu Tudor Samuilă, editorialist GOLAZO.ro și moderator la postul TV Prima Sport, a sugerat desființarea secției de fotbal a CSA Steaua drept „soluție de eficientizare”.

Anterior, Radu Miruță (40 de ani), ministrul Apărării, declarase că i-au fost sesizate mai multe nereguli referitoare la modul în care sunt cheltuiți banii la clubul Armatei.

CSA Steaua este vizată în această perioadă de o verificare a Corpului de Control al ministerului și de un audit intern. Noul ministru al Apărării a anunțat public că bugetul clubului se ridică la aproximativ 32 de milioane de euro pe an.

Silviu Tudor Samuilă, apel public cǎtre ministrul Apărării: „Desființați CSA Steaua!”

„Îi ofer eu o soluție de eficientizare a clubului Steaua domnului ministru. Desființați secția aia care funcționează fără scop și care papă de pomană, an de an, vreo 2 milioane de euro.

Și reglați și o anomalie cu ocazia asta. Anomalia nu e aia a mărcii sau palmaresului, ci a unei echipe de fotbal susținute de un minister care are o singură legătură cu sportul: alergările și tumbele soldaților la pregătirea fizică.

Că, dacă tăiați din bugetul clubului, nenorociți și secțiile alea care produc medalii olimpice. Într-un univers ideal, nici alea nu ar trebui să depindă de MAPN, dar România e departe de a fi o țară ideală. Tot ce putem face este să diminuăm numărul anomaliilor.

Iar aia cu fotbalul e mare de tot! Strigătoare la cer! Și poate, dând exemplul ăsta, se trezește și MAI să închidă cealaltă departamentală, că așa ar fi corect și echitabil”, a notat Silviu Tudor Samuilă pe Facebook.

Radu Miruță, despre controlul de la CSA Steaua: „În fiecare zi se descoperă altceva”

Ministrul Radu Miruță a anunțat că sunt în desfășurare două investigații „serioase”: una de audit și una derulată de Corpul de Control, care vizează atât Spitalul Militar Central, cât și Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv situația echipei de fotbal.

Am început să primesc informații sumarizate. Se lucrează intens, în fiecare zi pare că se descoperă altceva. Radu Miruță, ministrul Apărării

Scopul declarat al investigațiilor este verificarea modului în care sunt folosiți banii publici și evaluarea eficienței cheltuielilor.

Întrebat dacă ia în calcul reducerea bugetului clubului, ministrul a admis că este o variantă realistă, afirmând că „răspunsul pe scurt este da”, dar a transmis că deciziile finale vor fi anunțate după finalizarea rapoartelor de audit și ale Corpului de Control.

FOTO: Steaua - Voluntari 3-2

Steaua este pe locul 8 în Liga 2, cu 30 de puncte acumulate în 17 etape, însă nu are drept de promovare din cauza formei de organizare a clubului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport