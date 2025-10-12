Chipciu, euforic! Veteranul naționalei, uluit de victoria obținută la ultima fază cu Austria: „E de vis!”

România - Austria 1-0. Alexandru Chipciu (36 de ani) a oferit primele reacții după victoria incredibilă obținută la ultima fază.

Fundașul celor de la U Cluj este fascinat de modul în care au „tricolorii” au reușit să ia cele trei puncte, în fața unui adversar mult mai bun.

România a obținut o victorie extrem de importantă, care o menține în calculele pentru calificarea la CM 2026, la trei puncte în spatele locului doi, ocupat de Bosnia.

România - Austria 1-0 . Alexandru Chipciu: „Nu știu dacă am mai trăit asta în viața mea”

„E de vis. Nu ştiu dacă am mai trăit în viaţa mea, la echipa naţională, la un meci cu Ungaria, când am egalat, dar nu erau suporterii, că era în deplasare.

Dar pe stadionul ăsta, cu oamenii ăştia, să dai în ultimul minut gol, şi împotriva unei echipe mari, mă gândeam acum: ce e viaţa asta, e nebunie! Viaţa asta e ceva ce nu poţi să explici, treci prin momente ireale.

Am făcut un joc foarte bun, foarte agresiv şi am bătut o naţională mare, zic eu”, a declarat Chipciu după meci, potrivit as.ro.

Întrebat cât de mult crede că ne ajută victoria în privința calificării la Mondial, acesta a răspuns:

„Sincer nu m-am gândit deloc la puncte, la nimic, m-am gândit doar la meciul ăsta. I-am visat. Cred că victoria asta e importantă indiferent dacă vom termina pe locul 2 sau… Mergem la baraj din Liga Naţiunilor. În seara asta s-a arătat că se poate”.

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

