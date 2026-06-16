Chipciu a dat cărțile pe față Motivul pentru care a refuzat revenirea la FCSB: „Mi-a fost teamă”

Alexandru Chipciu (37 de ani), căpitanul lui U Cluj, a dezvăluit motivul pentru care a refuzat să revină la FCSB.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Chipciu a evoluat pentru FCSB între ianuarie 2012 și iulie 2016, perioadă în care a câștigat trei titluri de campion și a jucat în grupele Ligii Campionilor alături de roș-albaștri.

Citește și Duel infernal pentru U Cluj Vicecampioana României va înfrunta un nume mare în primul tur preliminar al Europa League Citește mai mult Duel infernal pentru U Cluj Vicecampioana României va înfrunta un nume mare în primul tur preliminar al Europa League

Motivul pentru care Alexandru Chipciu a refuzat revenirea la FCSB

Gigi Becali (67 de ani) și-a dorit, în două rânduri, repatrierea „dinozaurului” de la U Cluj, însă, de fiecare dată, acesta a refuzat propunerea, alegând să pună pe primul loc familia.

„Mă atașasem foarte mult de Universitatea Cluj și fetele erau cu școala la Cluj. Viața de Cluj deja începea să ne acapareze ca familie și am avut teama asta de a veni iar la București, de a schimba iar mediul, școala lor.

Am fost în Belgia, la Bruxelles, au făcut grădiniță, creșă, au început și la Praga…

Apoi am venit la București, au început acolo școala, le-am dus la Cluj și mi se părea cumva greu să o mai luăm iar de la capăt.

169 de meciuri a strâns Chipciu în tricoul celor de la FCSB/ Foto: sportpictures.eu

Aveam și o vârstă, nu mai aveam 20 de ani când îți luai rucsacul în spate și ai plecat, cum am plecat în Belgia.

Mi-a fost teamă de schimbările astea. Clar, e echipa unde am trăit clipe senzaționale și o am în suflet, cum am și Universitatea Cluj. Cred că-s acolo amândouă, ca intensitate”, a declarat Chipciu, citat de digisport.ro.

În vara lui 2016, Chipciu era vândut de FCSB în Belgia, la Anderlecht, în schimbul sumei de 3 milioane de euro. A mai evoluat pentru Sparta Praga înainte de a se întoarce în România la CFR Cluj în 2020. Din 2022 este jucătorul lui U Cluj

275.000 de euro este cota lui Alexandru Chipciu, potrivit transfermark.ro

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport