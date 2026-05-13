„Mergem cu încredere în Bănie” Mesajul lui Alexandru Chipciu după eșecul cu U Craiova: comparație cu City și cu Simeone

U CLUJ - U CRAIOVA 0-0 (5-6 d.p.). Alexandru Chipciu (36 de ani), căpitanul ardelenilor, a vorbit despre eșecul din finala Cupei României.

Chipciu a ținut să-și felicite coechipierii pentru efortul depus pe parcursul partidei și a mărturisit că este obișnuit să treacă prin momente dificile.

Alexandru Chipciu: „Cred că este a treia sau a patra finală de Cupă pierdută”

„E dureros, dar sunt «hârjonit» de atâtea momente grele prin care am trecut în viață și în carieră. Cred că este a treia sau a patra finală de Cupă pierdută.

Nu sunt multe de spus, la modul cum am pierdut. Au fost două echipe bune. Nu a fost un spectacol al ocazilor. Cred că a fost un meci echilibrat, știam că sunt o echipă bună.

N-am ce să zic decât felicitări jucătorilor, colegilor mei, pentru că s-au dăruit. Astea sunt momente în viață.

Se întâmplă și la case mai mari. City i-a întors pe Arsenal, apoi a pierdut puncte la Everton, Simeone a pierdut tot într-o săptămână și iar o ia de la capăt, ca un Sisif. Așa suntem și noi.

Ăsta e mesajul nostru și al suporterilor. Mergem înainte și n-avem ce face”, a declart Alexandru Chipciu la Prima Sport.

În reprizele de prelungiri veneam cu un tonus mai bun și le-am transmis colegilor mei că trebuie să marcăm, pentru că la penalty-uri e greu să controlezi lucrurile. Mergem cu încredere în Bănie. În viață o să te lovești cu astfel de momente Alexandru Chipciu, mijlocaș U Cluj

