„Ne vom vinde scump pielea” Alex Chipciu, înainte de  finala Cupei României: „Ar putea fi cel mai important an din istoria clubului”
alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 20:06
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 20:45
  • Alexandru Chipciu (36 de ani), „veteranul” Universității Cluj, a prefațat partida cu Universitatea Craiova, din finala Cupei României.
  • U Cluj - U Craiova se joacă miercuri, de la 20:00, în ultimul act al Cupei României. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În cazul în care se va impune în duelul de la Sibiu, Universitatea Cluj își va trece în palmares abia al doilea trofeu din întreaga sa istorie. Singura cupă câștigată de „studenți” datează din sezonul 1965/1965.

Alexandru Chipciu, înainte de finala Cupei: „Nu știu dacă mai trăiesc oamenii care au prins echipa pe primele locuri”

În conferința de presă premergătoare duelului din ultimul act al Cupei, Alexandru Chipciu a declarat:

„Un adversar puternic. Data trecută am jucat cu Sepsi și a fost tot un adversar puternic. Aș spune că acum noi suntem mult mai bine decât atunci și suntem apropiați de nivelul celor de la Craiova.

Cred că va fi un meci echilibrat. Suntem pe primele locuri în campionat. Cred că de multe ori nu s-a mai întâmplat acest lucru, ca echipele care s-au bătut la campionat să se bată și la Cupă.

Cred că e un motiv de bucurie, înseamnă că echipele astea două au fost cele mai bune din acest sezon competițional.

Cred că pentru un suporter U Cluj, săptămâna asta e cea mai fericită din viața lui. Nu știu dacă mai trăiesc oameni care au prins echipa pe primele două poziții în clasament. Ar putea fi cel mai important an din istoria de 106-107 ani a clubului”.

Oriunde ne întâlnim cu suporterii, asta ne transmit și ei: entuziasm, energie. Nici ei nu cred că sperau la acest lucru. Sincer să fiu, nici eu nu mă gândeam că voi fi în situația să jucăm finala Cupei și să fim pe primele două poziții, cu două etape înainte de final. Alexandru Chipciu

Alexandru Chipciu: „Ne vom vinde scump pielea”

În continuarea discursului său, Chipciu i-a asigurat pe suporterii clujeni că echipa va lupta cu toate puterile pentru a câștiga trofeul.

„Sperăm să și punem mâna pe ceva. O să fie un meci echilibrat, diferența mică. Toate scenariile sunt posibile într-un asemenea meci.

Pentru amândouă echipele, miza este la fel. E și un trofeu foarte frumos, ca design, și greu. Craiova, la campionat, ar avea presiunea că nu a mai câștigat de foarte mulți ani.

Pentru noi, chiar nu e presiune. Și noi, jucătorii, nu suntem nebuni. Ne gândim la trofeele astea, dar nu stăm prin camere și spunem: «Hai, bă, dacă n-a mai câștigat Craiova, hai să le dăm trofeul, că n-au mai câștigat de demult».

Pot să le promit suporterilor că ne vom vinde pielea foarte scump. Și Craiova este o echipă foarte solidă. Și anul trecut am egalat o performanță cu calificarea în Europa”, a mai spus Alexandru Chipciu, potrivit digisport.ro.

