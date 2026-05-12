Și-a atacat antrenorul! Românul lui Bayern a criticat tactica lui Kompany. Tehnicianul i-a replicat imediat
Bayern a plătit 300.000 de euro în 2025 pentru Tom Bischof doar pentru că a vrut să-l aibă cu câteva luni înainte de finalul contractului cu Hoffenheim. Foto: Imago
Campionate

Și-a atacat antrenorul! Românul lui Bayern a criticat tactica lui Kompany. Tehnicianul i-a replicat imediat

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 19:06
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 19:06
  • Tom Bischof (20 de ani), jucătorul de origine română al lui Bayern, la primul sezon în clubul munchenez, a contestat strategia antrenorului Vincent Kompany pe faza defensivă. A primit un răspuns tăios. 

Bayern e un spectacol în ofensivă, marchează foarte mult, dar apărarea a suferit în ultima vreme. Primind goluri neașteptat de ușor și în Champions League, și în Bundesliga.

Vrea să crească „lunetiști” Ce își dorește Claudiu Niculescu dincolo de lupta cu Slobozia: „Asta visez". Marea lui calitate ca jucător
Citește și
Vrea să crească „lunetiști” Ce își dorește Claudiu Niculescu dincolo de lupta cu Slobozia: „Asta visez". Marea lui calitate ca jucător
Citește mai mult
Vrea să crească „lunetiști” Ce își dorește Claudiu Niculescu dincolo de lupta cu Slobozia: „Asta visez". Marea lui calitate ca jucător

Iată doar patru rezultate înregistrate de munchenezi în ultima lună:

  • 15 aprilie, 4-3 cu Real Madrid (a, „sferturi”-retur, Ligă). 
  • 25 aprilie, 4-3 cu Mainz (d, campionat). 
  • 28 aprilie, 4-5 cu PSG (d, semifinale-tur, Ligă). 
  • 2 mai, 3-3 cu Heidenheim (a, campionat). 

Bischof, căpitanul Germaniei U21, are origine română. Șvab bănățean

Mulți au sesizat problemele defensive ale campioanei, însă jucătorii nu au contestat strategia lui Vincent Kompany.

A făcut-o însă unul dintre tinerii echipei bavareze. Tom Bischof, 20 de ani, căpitanul naționalei Germaniei U21, transferat în vara lui 2025 pe Allianz Arena, de la Hoffenheim.

Bischof a debutat la naționala mare a Germaniei în iunie 2025, la 0-2 cu Franța, în finala mică a Ligii Națiunilor. Foto: Imago Bischof a debutat la naționala mare a Germaniei în iunie 2025, la 0-2 cu Franța, în finala mică a Ligii Națiunilor. Foto: Imago
Bischof a debutat la naționala mare a Germaniei în iunie 2025, la 0-2 cu Franța, în finala mică a Ligii Națiunilor. Foto: Imago

Are origine română, din partea bunicii, Elisabeth Schmelzer, care s-a născut în județul Timiș și a fugit de război în 1944, refugiindu-se inițial în Austria, înainte de a se stabili în Germania.

36 de meciuri
a jucat Tom Bischof în primul sezon la Bayern, în toate competițiile (două goluri, trei assisturi)

Bischof și cauza problemelor defensive ale bavarezilor: „Nu mai facem contrapresing”

Revenit după o ruptură musculară, Bischof a jucat 90 de minute fundaș stânga la Wolfsburg - Bayern 0-1, pe 9 mai. Poate evolua și în centrul liniei mediane, defensiv sau ofensiv.

Ulterior, într-un interviu pentru Sky Deutschland, a fost întrebat de problemele din apărarea lui Bayern.

20 de goluri
a primit formația muncheneză în ultimele 11 meciuri

„Pur și simplu, nu mai facem lucrurile de bază, cum ar fi contrapresingul imediat după ce pierdem posesia. Asta ne-a lipsit în ultima vreme”, a afirmat tânărul jucător, potrivit Bild.

Nu s-a oprit: „De aceea facem mereu aceste alergări lungi (n.r. pentru retragerea în apărare). Sunt inutile”.

Când am declanșat contrapresingul rapid, am marcat o mulțime de goluri în acest sezon. Dar, cum stau lucrurile acum, am primit o mulțime de goluri. Tom Bischof, jucător Bayern

I s-a reamintit că tocmai câștigaseră cu 1-0 la Wolfsburg. „Cred că adversarii ar fi putut înscrie cinci goluri. Defensiv, n-a fost bine deloc”, a reacționat el. Portarul Jonas Urbig, 22 de ani, i-a salvat pe alb-roșii.

Bischof e asemănat cu Joshua Kimmich

Același Bild a remarcat că Bischof are exact stilul lui Joshua Kimmich (31 de ani), căpitanul naționalei Germaniei.

Este direct, expune situația așa cum e, fără să menajeze pe cineva.

Bischof (dreapta) și Kimmich, luptând în apărare la 1-0 cu Wolfsburg. Foto: Imago Bischof (dreapta) și Kimmich, luptând în apărare la 1-0 cu Wolfsburg. Foto: Imago
Bischof (dreapta) și Kimmich, luptând în apărare la 1-0 cu Wolfsburg. Foto: Imago

Kimmich avea tot 20 de ani când a semnat cu Bayern, în 2015, pentru 9,5 milioane de euro (transferat de la Stuttgart).

Au trecut 11 ani și Joshua a devenit un jucător esențial la Munchen.

40 de milioane de euro
valorează Tom Bischof. Joshua Kimmich are aceeași cotă pe Transfermarkt

Reacția abruptă a lui Kompany: „E tânăr și a făcut o greșeală”

Kimmich nu a fost deranjat de cuvintele aspre ale lui Bischof. Totuși, antrenorul s-a supărat.

Discuție Kompany - Bischof, la marginea terenului. Foto: Imago Discuție Kompany - Bischof, la marginea terenului. Foto: Imago
Discuție Kompany - Bischof, la marginea terenului. Foto: Imago

Tot la Sky, Kompany a fost întrebat dacă acceptă opinia jucătorului său.

„Nu, sigur că nu! E tânăr și a făcut o greșeală în acel interviu”, a venit răspunsul abrupt al tehnicianului.

Victoria la limită a lui Bayern, 1-0 cu Wolfsburg

Citește și

13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Tenis
17:52
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Citește mai mult
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Campionate
16:54
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Citește mai mult
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
bundesliga bayern munchen germania vincent kompany Tom Bischof
Știrile zilei din sport
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Tenis
12.05
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Citește mai mult
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta:  0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Campionate
12.05
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta: 0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Citește mai mult
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta:  0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Campionate
12.05
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Citește mai mult
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
„Nu e niciun secret”  Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Tenis
12.05
„Nu e niciun secret” Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Citește mai mult
„Nu e niciun secret”  Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:02
Altă gafă pe lista lui Radu! FOTO. MVP etapa trecută, cel mai slab acum. Ce a făcut portarul la Celta - Levante. Reacția Marca
Altă gafă pe lista lui Radu! FOTO. MVP etapa trecută, cel mai slab acum. Ce a făcut portarul la Celta - Levante. Reacția Marca
11:50
„Perez, un geniu al comunicării” Fostul arbitru FIFA îl acuză pe președintele lui Real Madrid: „Dictează narațiunea, deviază atenția de la problemele clubului”
„Perez, un geniu al comunicării” Fostul arbitru FIFA îl acuză pe președintele lui Real Madrid: „Dictează narațiunea, deviază atenția de la problemele clubului”
10:59
Și-a îngropat echipa FOTO: Al-Nassr putea să câștige titlul în meciul cu Al-Hilal, dar portarul a gafat uluitor în ultima secundă! » Cristiano, dărâmat!
Și-a îngropat echipa  FOTO: Al-Nassr putea să câștige titlul în meciul cu Al-Hilal, dar portarul a gafat uluitor în ultima secundă! » Cristiano, dărâmat!
10:43
Dezaprobă gestul lui Yamal Hansi Flick nu l-a menajat pe superstarul de la Barcelona: „Am vorbit cu Lamine, nu mi-a plăcut ce a făcut”
Dezaprobă gestul lui Yamal Hansi Flick nu l-a menajat pe superstarul de la Barcelona: „Am vorbit cu Lamine, nu mi-a plăcut ce a făcut”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Top stiri
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Liga 2
12.05
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Citește mai mult
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
Superliga
12.05
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
Citește mai mult
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
„Erau frustrați”  VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
Superliga
12.05
„Erau frustrați” VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
Citește mai mult
„Erau frustrați”  VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI
B365
12.05
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI
Citește mai mult
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
13.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share