Și-a atacat antrenorul! Românul lui Bayern a criticat tactica lui Kompany. Tehnicianul i-a replicat imediat

Tom Bischof (20 de ani), jucătorul de origine română al lui Bayern, la primul sezon în clubul munchenez, a contestat strategia antrenorului Vincent Kompany pe faza defensivă. A primit un răspuns tăios.

Bayern e un spectacol în ofensivă, marchează foarte mult, dar apărarea a suferit în ultima vreme. Primind goluri neașteptat de ușor și în Champions League, și în Bundesliga.

Iată doar patru rezultate înregistrate de munchenezi în ultima lună:

15 aprilie, 4-3 cu Real Madrid (a, „sferturi”-retur, Ligă).

25 aprilie, 4-3 cu Mainz (d, campionat).

28 aprilie, 4-5 cu PSG (d, semifinale-tur, Ligă).

2 mai, 3-3 cu Heidenheim (a, campionat).

Bischof, căpitanul Germaniei U21, are origine română. Șvab bănățean

Mulți au sesizat problemele defensive ale campioanei, însă jucătorii nu au contestat strategia lui Vincent Kompany.

A făcut-o însă unul dintre tinerii echipei bavareze. Tom Bischof, 20 de ani, căpitanul naționalei Germaniei U21, transferat în vara lui 2025 pe Allianz Arena, de la Hoffenheim.

Bischof a debutat la naționala mare a Germaniei în iunie 2025, la 0-2 cu Franța, în finala mică a Ligii Națiunilor. Foto: Imago

Are origine română, din partea bunicii, Elisabeth Schmelzer, care s-a născut în județul Timiș și a fugit de război în 1944, refugiindu-se inițial în Austria, înainte de a se stabili în Germania.

36 de meciuri a jucat Tom Bischof în primul sezon la Bayern, în toate competițiile (două goluri, trei assisturi)

Bischof și cauza problemelor defensive ale bavarezilor: „Nu mai facem contrapresing”

Revenit după o ruptură musculară, Bischof a jucat 90 de minute fundaș stânga la Wolfsburg - Bayern 0-1, pe 9 mai. Poate evolua și în centrul liniei mediane, defensiv sau ofensiv.

Ulterior, într-un interviu pentru Sky Deutschland, a fost întrebat de problemele din apărarea lui Bayern.

20 de goluri a primit formația muncheneză în ultimele 11 meciuri

„Pur și simplu, nu mai facem lucrurile de bază, cum ar fi contrapresingul imediat după ce pierdem posesia. Asta ne-a lipsit în ultima vreme”, a afirmat tânărul jucător, potrivit Bild.

Nu s-a oprit: „De aceea facem mereu aceste alergări lungi (n.r. pentru retragerea în apărare). Sunt inutile”.

Când am declanșat contrapresingul rapid, am marcat o mulțime de goluri în acest sezon. Dar, cum stau lucrurile acum, am primit o mulțime de goluri. Tom Bischof, jucător Bayern

I s-a reamintit că tocmai câștigaseră cu 1-0 la Wolfsburg. „Cred că adversarii ar fi putut înscrie cinci goluri. Defensiv, n-a fost bine deloc”, a reacționat el. Portarul Jonas Urbig, 22 de ani, i-a salvat pe alb-roșii.

Bischof e asemănat cu Joshua Kimmich

Același Bild a remarcat că Bischof are exact stilul lui Joshua Kimmich (31 de ani), căpitanul naționalei Germaniei.

Este direct, expune situația așa cum e, fără să menajeze pe cineva.

Bischof (dreapta) și Kimmich, luptând în apărare la 1-0 cu Wolfsburg. Foto: Imago

Kimmich avea tot 20 de ani când a semnat cu Bayern, în 2015, pentru 9,5 milioane de euro (transferat de la Stuttgart).

Au trecut 11 ani și Joshua a devenit un jucător esențial la Munchen.

40 de milioane de euro valorează Tom Bischof. Joshua Kimmich are aceeași cotă pe Transfermarkt

Reacția abruptă a lui Kompany: „E tânăr și a făcut o greșeală”

Kimmich nu a fost deranjat de cuvintele aspre ale lui Bischof. Totuși, antrenorul s-a supărat.

Discuție Kompany - Bischof, la marginea terenului. Foto: Imago

Tot la Sky, Kompany a fost întrebat dacă acceptă opinia jucătorului său.

„Nu, sigur că nu! E tânăr și a făcut o greșeală în acel interviu”, a venit răspunsul abrupt al tehnicianului.

