Ramos, patron la un gigant din Spania! Grupul de investiții al jucătorului va plăti 450 de milioane de euro pentru clubul care a câștigat opt trofee europene
Ramos, patron la un gigant din Spania! Grupul de investiții al jucătorului va plăti 450 de milioane de euro pentru clubul care a câștigat opt trofee europene

Publicat: 12.05.2026, ora 19:22
Actualizat: 12.05.2026, ora 19:22
  • Sergio Ramos (40 de ani), fostul fundaș spaniol, ar urma să cumpere FC Sevilla, alături de un grup de investitori.
  • Fostul internațional iberic a fost crescut de clubul de pe „Ramon Sanchez Pizjuan”, pentru care a evoluat în două rânduri, între 2003 și 2005 și în sezonul 2023/2024.

Alături de grupul Five Eleven Capital, fostul campion european și mondial ar fi ajuns la o înțelegere cu actualul patronat al grupării spaniole, fiind doar o chestiune de timp până când acordul se va oficializa.

Sergio Ramos va prelua FC Sevilla

Sergio Ramos și grupul său de investitori ar urma să finalizeze achiziția clubului FC Sevilla.

Cele două părți s-ar fi înțeles asupra unui acord în valoare de 450 de milioane de euro, suma în care sunt incluse și datoriile pe care le are clubul, potrivit as.com.

În acest moment, singura condiție care mai trebuie îndeplinită pentru ca tranzacția să se încheie este ca CSD (n.r. - Consiliul Național pentru Sport) să aprobe înțelegerea, iar mai apoi să fie semnate toate actele.

În ultima săptămână, negocierile au fost accelerate, deoarece scrisoarea de intenție pe care Ramos și partenerii au înaintat-o în luna ianuarie expira pe 31 mai.

Este important de menționat că, în Spania, achiziționarea a 25% sau mai mult din capitalul social al unei societăți sportive pe acțiuni necesită o autorizație prealabilă din partea CSD, aceasta fiind o măsură care are ca scop garantarea caracterului adecvat al posibilului investitor.

În acest context, pe lângă investiția propriu-zisă, Ramos și grupul său de investitori vor trebui să realizeze o majorare de capital de până la 100 de milioane de euro, pentru a atenua problemele financiare cu care se confruntă clubul.

87 de meciuri
a jucat Sergio Ramos în tricoul lui FC Sevilla

În acest moment, Sevilla ocupă locul #13 în La Liga, la trei puncte de pozițiile retrogradabile, cu trei etape înainte de finalul campionatului.

Aflată într-un moment complicat al istoriei sale, Sevilla este una dintre cele mai titrate echipe spaniole la nivel european, câștigând de șapte ori Cupa UEFA/Europa League din 2006 până în prezent, ultimul trofeu în sezonul 2022/2023.

În afară de cele 7 succese în cea de-a doua competiție europeană, Sevilla s-a impus o dată și în Supercupa Europei.

Pe plan intern, gruparea de pe „Ramon Sanchez Pizjuan” a câștigat de-a lungul istoriei un titlu, cinci cupe și o supercupă a Spaniei.

