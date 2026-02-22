Ce nu s-a văzut la TV VIDEO. Alex Pașcanu și fanii Rapidului, moment inedit după victoria cu Dinamo

RAPID - DINAMO 2-1. Alexandru Pașcanu (27 de ani), fundașul giuleștenilor, s-a împăcat cu galeria, la finalul derby-ului de pe Arena Națională.

După ce nu a vrut să stea în fața galeriei la meciul cu Farul Constanța, partidă pierdută de Rapid, scor 1-3, Pașcanu a fost chemat să discute cu fanii la finalul meciului cu Dinamo.

RAPID - DINAMO. Ce nu s-a văzut la TV: fotbalistul și fanii au dat-o la pace

În momentul în care giuleștenii s-au dus în fața galeriei pentru a celebra victoria cu Dinamo, Alexandru Pașcanu a discutat preț de câteva momente cu unul dintre liderii de galerie.

La finalul dialogului, acesta a continuat să petreacă alături de suporteri, ulterior plecând la vestiar alături de colegii de echipă.

Rapid a egalat-o pe Dinamo și este la un punct de liderul Universitatea Craiova

Ca urmare a victoriei cu Dinamo, Rapid a ajuns la 52 de puncte în clasament, la fel ca rivala din oraș. În acest moment, ambele formații se află la un punct distanță de liderul Universitatea Craiova, echipă care va juca în această etapă cu Unirea Slobozia.

În etapa viitoare, giuleștenii vor juca în deplasare, cu Unirea Slobozia, pe 2 martie, de la 19:30.

