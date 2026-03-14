Rasism în „Vechea Troie" VIDEO+FOTO. Ură, insulte, rasism și bețe transformate în arme de fanii Rapidului la golul lui Dinamo
Rasism în „Vechea Troie" VIDEO+FOTO. Ură, insulte, rasism și bețe transformate în arme de fanii Rapidului la golul lui Dinamo

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 21:44
alt-text Actualizat: 14.03.2026, ora 21:45
  • RAPID - DINAMO. Atmosferă încinsă la maximum în Giulești, dar numai imnul vișiniilor a fost frumos, transformat în furie după golul lui Armstrong. 

Al treilea derby al sezonului, primul în play-off, mult mai important decât precedentele, dar cu cea mai mică asistență.

Pe 19 octombrie, în tur, la Dinamo - Rapid 0-2, a fost recordul Ligii 1 în 2025-2026: 34.700 de spectatori pe Arena Națională.

Pe 21 februarie, la Rapid - Dinamo 1-2, tot pe Arenă, însă gerul i-a ținut acasă pe fani. Numai 13.728 în tribune.

Nu mai e Arena, e Giulești, dar intrare identică la Rapid - Dinamo: insulte și rasism!

Pe 14 martie, în prima etapă de play-off, sunt așteptați 12.600, dintre care 630 de dinamoviști. Nu pot fi mai mulți acum în Giulești.

Vișiniii n-au mai vrut să respecte acordul cu alb-roșii, nu mai e reciprocitate, preferând să se întoarcă pe stadionul lor în cea mai importantă parte a campionatului. Acasă.

Mai puțini spectatori, dar atmosferă aprinsă, încinsă, ca de fiecare dată la Rapid - Dinamo.

Și, la fel ca pe Arenă, s-a intrat direct cu insulte, rasism.

„Dinamo, m… Dinamo!”, „Câini spurcați, de p… să ne luați!”. În tabăra rivală, „La țigani, m… la țigani!”.

Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (1).jpg
Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (1).jpg

Galerie foto (32 imagini)

Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (1).jpg Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (2).jpg Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (3).jpg Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (4).jpg Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (5).jpg
+32 Foto
labels.photo-gallery

Și „Steaua” e în play-off în Giulești. Și iar rasism! Și antisemitism

FCSB nu e în play-off, totuși, numele său nu lipsește. Toată peluza Nord a strigat pe ritmul muzicii: „M… Steaua!”. Repetat.

Scandare la care au schimbat ulterior Steaua în Dinamo.

Tot stadionul s-a unit la un moment: „Săriți cu toții și strigăm tare, să moară câinii din Ștefan cel Mare”.

Ultrașii dinamoviști au reacționat rasist: „Țiganilor, țiganilor!”. Și antisemitism+rasism: „E vreunu’ la voi să nu fie garoi?”. „E vreu” fiind scris cu roșu. Restul, cu negru.

„Nu te urăsc alții cât te putem noi iubi”. Și „vechea Troie în noul templu”

Când ies echipele pe teren, începe imnul Rapidului și, dintr-o dată, Giuleștiul se aprinde.

Toți spectatorii țin fularele deasupra capului și toți cântă. În sfârșit, câteva zeci de secunde de atmosferă frumoasă.

Dar fanii lui Dinamo scurtcircuitează imnul cu „m…”.

În peluza Sud, ultrașii rapidiști afișează un mesaj: „Ghidați de dragoste și de principii, nu te urăsc alții cât te putem noi iubi”.

Peluza Nord devine o mare de stegulețe vișinii și albe. Și alt banner imens, în baza tribunei: „În noul templu răsună celebrul strigăt de luptă din vechea Troie”.

Toate bețele peluzei aruncate spre dinamoviști la 0-1

După doar nouă minute însă, toate mesajele de iubire au căzut și a rămas ura din peluză,

Dinamo a deschis scorul, Armstrong a transformat penaltyul și „Vechea Troie” a lansat o mulțime de bețe, bețele de la steaguri, spre jucătorii roș-albi. Nu a fost însă nimeni lovit. Derbyul de-abia începuse.

