Angelescu jubilează Președintele Rapidului, după victoria cu Dinamo: „Există karma” » Ce spune despre Paraschiv și Moruțan

RAPID - DINAMO 2-1. Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar al giuleștenilor, s-a arătat încântat de victoria alb-vișiniilor.

Angelescu a ținut să laude prestația formației antrenate de Constantin Gâlcă (53 de ani) și a vorbit și despre primele realizări ale lui Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv în tricoul Rapidului.

RAPID - DINAMO 2-1 . Victor Angelescu: „Există karma”

Chestionat cu privire la videoclipul postat de Dinamo pentru a promova duelul de pe Arena Națională, oficialul formației din Giulești a evitat răspunsul.

„Nu vreau să comentez, nu-şi au locul astfel de lucruri. Cred că există karma și mă bucur că azi am făcut un meci solid și am arătat ca o echipă. Sunt mândru de jucătorii Rapidului și de fani. Pentru noi era necesar să câștigăm acest meci.

Normal că mă bucur și pentru Paraschiv și Moruțan. pentru că e clar că prind încredere.

Paraschiv a a spart gheața, Moruțan a dat prima pasă de gol, dar, repet, țin să felicit toată echipa, pentru că am făcut azi un meci solid din toate punctele de vedere, și defensiv.

S-au apărat cum trebuie, au jucat ca o adevărată echipă și chiar sunt mândru de ei”, a declarat Victor Angelescu la Digi Sport.

Victor Angelescu: „Era alt meci”

Întrebat ce sentimente l-au încercat la golul marcat de Soro, dar anulat de VAR, Angelescu a afirmat:

„Vă dați seama că era alt meci dacă luam golul respectiv. Asta nu înseamnă că era meciul închis, dar normal că nu era bine să primim gol primii, mai ales devreme. După aceea, m-am dus să văd faza, ca să văd dacă e fault și intervine VAR-ul”, a adăugat Angelescu.

În ciuda victoriei din derby-ul cu Dinamo, președintele Rapidului rămâne cu picioarele pe pământ în ceea ce privește lupta la titlu.

„Am câștigat un derby, dar mai avem două jocuri apoi 10 în play-off și trebuie să arătăm același spirit ca acum”, a concluzionat Angelescu.

Grație victoriei cu Dinamo, Rapid s-a calificat matematic în play-off. Giuleștenii ocupă locul 3, cu 53 de puncte, la egalitate cu alb-roșii, dar cu un golaveraj mai slab.

VIDEO. Golul marcat de Daniel Paraschiv în Rapid - Dinamo 2-1

