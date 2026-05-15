„Lipsă de experiență, de personalitate” Explicațiile lui Pașcanu, după ce Rapid a ratat Europa: „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”

FC Argeș - Rapid 2-2. Alexandru Pașcanu (27 de ani) a vorbit despre momentul care a destabilizat complet echipa.

Fundașul central a deschis scorul la Mioveni, în minutul 37, cu o lovitură de cap, după o fază fixă executată de Olimpiu Moruțan.

Rapid a făcut 2-0 în repriza secundă, prin Daniel Paraschiv, însă echipa lui Costel Gâlcă nu a reușit să gestioneze avantajul. FC Argeș a revenit prin „dubla” lui Adel Bettaieb

Alex Pașcanu, discurs dur după FC Argeș - Rapid 2-2 : „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”

La finalul partidei, Pașcanu a vorbit despre sezonul ratat al Rapidului și despre momentul în care echipa a început să piardă controlul luptei pentru obiectiv.

„(n.r. - Remiza) Înseamnă că nu mai avem șanse la Europa și e un sezon dezamăgitor, după modul bun în care am început. E o dezamăgire foarte mare.

Din punctul meu de vedere, am jucat toate meciurile la fel, cu aceeași mentalitate. Sunt meciuri și meciuri, poate a contat presiunea, că tot sezonul am fost acolo, printre primele echipe, și acum căzusem... Acum mai aveam 5% șanse și poate a fost o eliberare (n.r. - în meciul cu Argeș)

Până la urmă, nici astăzi nu am știut să gestionăm acel 2-0, am controlat partida, o grămadă de ocazii, dar nu am știut să gestionăm acele 10 minute”, a spus Pașcanu, la Prima Sport.

Internaționalul român a indicat și momentul care, în opinia sa, a schimbat cursul sezonului pentru Rapid: înfrângerea cu U Cluj, scor 1-2, din etapa a #3 a play-off-ului.

Cred că nu știm să gestionăm eșecul. Din partea jucătorilor, staff-ului, conducerii, a tuturor, suntem în aceeași barcă. Trebuie să învățăm din greșeli, așa văd eu. După ce am pierdut cu U Cluj acasă, s-a destrămat tot. Eram la un punct de locul 2 și la 3 puncte de locul 1 și s-a început cu tot felul de chestii. Nu e vorba de vestiar, e vorba de toți. Alex Pașcanu, fundașul Rapidului

Fundașul a vorbit despre schimbările pe care le consideră necesare la nivelul clubului.

„Trebuie să stăm la masă, să vorbim toți și să încercăm să reparăm greșelile făcute, să nu se mai repete și la anul. S-a întâmplat anul trecut, s-a întâmplat și anul ăsta.

Muncești 11 luni și ajungi în punctul culminant al sezonului și dai cu piciorul la tot pentru că ai făcut două înfrângeri la rând?

Dacă știam să reacționăm după înfrângerea cu U Cluj, era cu totul altceva. Cred că lipsa de experiență, de personalitate, a dus la decăderea pe care am avut-o. E păcat de fani, e dezamăgire mare.

Toată lumea pune problema mentalității de la Rapid. Până la urmă, ce înseamnă mentalitate? Trebuie să vezi unde ai greșit exact, cum vrei să schimbi. E foarte ușor să spui că e o problemă de mentalitate”, a mai declarat Pașcanu.

