VAR decisiv FOTO: Golul lui Kevin Brobbey pentru 3-2, anulat după o fază controversată

- FC Argeș - Rapid 2-2. Piteștenii au fost aproape să dea lovitura în finalul meciului cu Rapid, însă golul marcat de Kevin Brobbey în minutul 87 a fost anulat după intervenția VAR.
- Arbitrul a revenit asupra fazei după ce a analizat la monitor un fault comis anterior asupra lui Elvir Koljic.
FC Argeș a trăit câteva minute de euforie în finalul meciului cu Rapid, din etapa #9 a play-off-ului Superligii.
FC Argeș - Rapid 2-2. Kevin Brobbey marcase pentru 3-2, dar reușita a fost întoarsă după o analiză lungă
În minutul 87, Kevin Brobbey a trimis mingea în poartă după o fază construită excelent de piteșteni, iar gazdele au sărbătorit golul de 3-2.
Bucuria jucătorilor de la FC Argeș a fost însă întreruptă rapid. Rapidiștii au cerut fault la o fază petrecută înaintea golului, iar faza a fost verificată în camera VAR.
După analiza video, arbitrul a fost chemat la monitorul de la marginea terenului pentru a revedea momentul. Verificarea a durat aproximativ trei minute, iar decizia finală a fost anularea reușitei lui Brobbey.
Motivul a fost un fault comis de Yanis Pîrvu asupra lui Elvir Koljic, înainte ca piteștenii să ajungă în situația de a marca.
Pîrvu l-a călcat pe picior pe atacantul Rapidului, din alunecare, iar arbitrul a revenit asupra fazei și i-a acordat cartonaș galben jucătorului piteștean.
Brigada de arbitri de la meciul FC Argeș - Rapid
- Arbitru: Cătălin Roman.
- A1: Alexandru Filip,
- A2: Ionuț Neacșu.
- VAR: Horia Mladinovici,
- AVAR: Andrei Antonie
În prelungiri, FC Argeș a primit și un penalty, după o fază controversată, care a fost revizuită la VAR, la care Brobbey a căzut în careu, după un contact cu Sălceanu.
Cătălin Roman a indicat punctul cu var, însă Matos a ratat lovitura de pedeapsă în minutul 90+11, Aioani reușind să respingă. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.