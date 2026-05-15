VAR decisiv FOTO: Golul lui Kevin Brobbey pentru 3-2, anulat după o fază controversată

FC Argeș - Rapid 2-2. Piteștenii au fost aproape să dea lovitura în finalul meciului cu Rapid, însă golul marcat de Kevin Brobbey în minutul 87 a fost anulat după intervenția VAR.

Arbitrul a revenit asupra fazei după ce a analizat la monitor un fault comis anterior asupra lui Elvir Koljic.

FC Argeș a trăit câteva minute de euforie în finalul meciului cu Rapid, din etapa #9 a play-off-ului Superligii.

FC Argeș - Rapid 2-2 . Kevin Brobbey marcase pentru 3-2 , dar reușita a fost întoarsă după o analiză lungă

În minutul 87, Kevin Brobbey a trimis mingea în poartă după o fază construită excelent de piteșteni, iar gazdele au sărbătorit golul de 3-2.

Bucuria jucătorilor de la FC Argeș a fost însă întreruptă rapid. Rapidiștii au cerut fault la o fază petrecută înaintea golului, iar faza a fost verificată în camera VAR.

După analiza video, arbitrul a fost chemat la monitorul de la marginea terenului pentru a revedea momentul. Verificarea a durat aproximativ trei minute, iar decizia finală a fost anularea reușitei lui Brobbey.

Motivul a fost un fault comis de Yanis Pîrvu asupra lui Elvir Koljic, înainte ca piteștenii să ajungă în situația de a marca.

Pîrvu l-a călcat pe picior pe atacantul Rapidului, din alunecare, iar arbitrul a revenit asupra fazei și i-a acordat cartonaș galben jucătorului piteștean.

Brigada de arbitri de la meciul FC Argeș - Rapid

Arbitru: Cătălin Roman.

Cătălin Roman. A1: Alexandru Filip,

Alexandru Filip, A2: Ionuț Neacșu.

Ionuț Neacșu. VAR: Horia Mladinovici,

Horia Mladinovici, AVAR: Andrei Antonie

În prelungiri, FC Argeș a primit și un penalty, după o fază controversată, care a fost revizuită la VAR, la care Brobbey a căzut în careu, după un contact cu Sălceanu.

Cătălin Roman a indicat punctul cu var, însă Matos a ratat lovitura de pedeapsă în minutul 90+11, Aioani reușind să respingă. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

