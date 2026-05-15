„Un sezon ratat” Marian Aioani și-a găsit cu greu cuvintele, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Primul gol l-am luat prea ușor”

- FC ARGEȘ - RAPID 2-2. Marian Aioani (26 de ani), portarul giuleștenilor, a vorbit despre remiza de la Mioveni.
Rapid și-a luat adio de la cupele europene după remiza cu FC Argeș. Giuleștenii au condus cu 2-0, dar piteștenii au reușit să restabilească egalitatea.
Putea să iasă și mai rău pentru trupa lui Gâlcă, dar Aioani a fost erou și a apărat o lovitură de pedeapsă, chiar la ultima fază a meciului.
FC ARGEȘ - RAPID 2-2. Marian Aioani: „Primul gol l-am luat prea ușor”
Portarul giuleștenilor s-a arătat extrem de dezamăgit de rezultat și și-a asumat vina la golul care a dat tonul revenirii lui FC Argeș.
„E dezamăgire, cel puțin pentru mine. Pot spune că primul gol l-am luat prea ușor și de acolo a început revenirea lor. Este foarte trist, pentru că ne doream să câștigăm.
Din păcate, am condus cu 2-0, n-am reușit să gestionăm mai bine, iar meciul s-a încheiat egal”, a declarat Aioani la Prima Sport.
FOTO. Penalty-ul apărat de Aioani în FC Argeș - Rapid 2-2
Marian Aioani: „Nu știu nimic despre acest subiect”
În momentul în care a fost întrebat dacă Rapid va schimba antrenorul în sezonul viitor, după ce numele lui Daniel Pancu a fost tot mai des vehiculat, Aioani a răspuns discret:
„Habar nu am, nu știu nimic despre acest subiect”, a adăugat portarul de 26 de ani.
Ulterior, acesta a fost rugat să caracterizeze în câteva cuvinte această stagiune pentru Rapid.
„Un sezon ratat, pentru că nu am reușit să ne îndeplinim niciun obiectiv. În acest play-off s-au făcut foarte multe greșeli individuale și e greu să întorci fiecare meci. Fanii sunt și ei dezamăgiți. E normal să fie așa.”, a concluzionat Aioani.
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|8
|46
|2
|U Cluj
|8
|45
|3
|CFR Cluj
|8
|41*
|4
|Dinamo
|8
|37
|5
|Rapid
|9
|33
|6
|FC Argeș
|9
|31