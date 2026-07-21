Ce a schimbat Pancu la Rapid Salvatorul giulestenilor din meciul cu Sepsi explică: „Dânsul nu ne lasă” +26 foto
Alexandru Pașcanu/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

Ce a schimbat Pancu la Rapid Salvatorul giulestenilor din meciul cu Sepsi explică: „Dânsul nu ne lasă”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.07.2026, ora 09:32
alt-text Actualizat: 21.07.2026, ora 09:32
  • Rapid - Sepsi 1-0. Alexandru Pașcanu (27 de ani) a fost eroul giuleștenilor cu reușita din minutul 88, iar la final a vorbit despre colaborarea cu noul antrenor al echipei, Daniel Pancu.
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Fundașul a subliniat care e principala schimbare adusă de tehnicianul de 48 de ani, după preluarea echipei

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RAPID - SEPSI 1-0. Alexandru Pașcanu a explicat ce a schimbat Daniel Pancu: „Uneori cădem pe o ureche și dânsul nu ne lasă”

„Cu ajutorul fanilor am reuşit să câştigăm acest meci şi să credem până la capăt.

Mai avem mult de muncă, într-adevăr sunt câteva schimbări, dar majoritatea jucătorilor sunt cei de anul trecut. Cei noi trebuie să se adapteze cât mai repede şi cred că au făcut-o.

Daniel Pancu are stilul lui aparte, dar cred că e bine pentru noi că uneori cădem aşa mai pe o ureche, şi dânsul nu ne lasă.

A fost o seară perfectă pentru toţi. Sincer am crezut până în ultimul minut că o să dăm gol. Am avut multe ocazii, şuturi, mingi în careu. Le-am şi spus colegilor că golul o să vină până la urmă.

E o victorie meritată. Trebuia să mă fac atacant, nu?”, a declarat Alexandru Pașcanu, citat de primasport.ro.

Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan

Galerie foto (26 imagini)

Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
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După victoria cu Sepsi, pentru Rapid urmează duelul cu FC Botoșani, programat luni, 27 iulie, cu începere de la ora 21:30. În prima rundă, formația antrenată de Marius Croitoru a remizat, scor 2-2, pe terenul celor de la FC Voluntari.

Partida FC Botoșani - Rapid va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pașcanu în Rapid - Sepsi 1-0

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