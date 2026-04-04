„Nu mai suport" Roșca a fost din nou titular în poarta lui Dinamo și a răbufnit: „Nimănui nu-i convine asta"
Superliga

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.04.2026, ora 22:45

Zeljko Kopic l-a lăsat pe Devis Epassy să se odihneacă după meciurile disputate cu naționala Camerunului în Australia, iar Roșca a revenit între buturi.

DINAMO - FC ARGEȘ. Alexandru Roșca: „Nu mai suport să nu câștigăm”

„Mă bucur că am putut ajuta echipa și sper să o fac în continuare. A fost o serie de trei șuturi la un moment dat și atunci a fost puțin mai dificil.

Pe Matos l-am studiat înainte și știam unde dă, dar a bătut foarte bine (n.r. - penaltiul) și îl felicit. La pauză am încercat să ne încărcăm unul pe altul cu energie, pentru că nu mai suportăm să nu câștigăm, să nu ne bucurăm cu fanii la final.

Pot spune doar că ăsta-i fotbalul, pot apărea foarte multe surprize. Să sperăm că acest punct va schimba atmosfera din vestiar”, a declarat Alexandru Roșca, la Prima Sport.

FC Argeș - Dinamo FOTO Sportpictures (5).jpg
FC Argeș - Dinamo FOTO Sportpictures (5).jpg

Galerie foto (16 imagini)

FC Argeș - Dinamo FOTO Sportpictures (1).jpg FC Argeș - Dinamo FOTO Sportpictures (2).jpg FC Argeș - Dinamo FOTO Sportpictures (3).jpg FC Argeș - Dinamo FOTO Sportpictures (4).jpg FC Argeș - Dinamo FOTO Sportpictures (5).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat despre momentul în care a aflat că va juca în această seară, Roșca a declarat:

„A venit antrenorul cu portarii și mi-a spus că s-ar putea să joc. Cum fac de obicei, am dat sută la sută la antrenament ca să fiu pregătit de meci.

Am un ritm ridicat la antrenament, dar contează foarte mult fiind tânăr să am meciuri în picioare.

E clar că nu-mi convine și nu cred că-i convine nimănui să nu joace, dar iau partea plină a paharului... sunt la o echipă foarte bună, sunt tânăr și rămâne de văzut ce se va întâmpla”.

12 meciuri
a adunat Alexandru Roșca în poarta lui Dinamo, în acest sezon: 8 în Liga 1 și 4 în Cupa României

Ca urmare a acestui rezultat, Dinamo rămâne pe ultimul loc în play-off, în timp ce FC Argeș se clasează cu un loc mai sus, la două puncte distanță.

dinamo bucuresti liga 1 fc arges Alexandru Roșca
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share