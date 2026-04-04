„Nu mai suport” Roșca a fost din nou titular în poarta lui Dinamo și a răbufnit: „Nimănui nu-i convine asta”

FC ARGEȘ - DINAMO 1-1. Alexandru Roșca (22 de ani), portarul „câinilor”, a vorbit despre remiza de la Mioveni.

Zeljko Kopic l-a lăsat pe Devis Epassy să se odihneacă după meciurile disputate cu naționala Camerunului în Australia, iar Roșca a revenit între buturi.

DINAMO - FC ARGEȘ. Alexandru Roșca: „Nu mai suport să nu câștigăm”

„Mă bucur că am putut ajuta echipa și sper să o fac în continuare. A fost o serie de trei șuturi la un moment dat și atunci a fost puțin mai dificil.

Pe Matos l-am studiat înainte și știam unde dă, dar a bătut foarte bine (n.r. - penaltiul) și îl felicit. La pauză am încercat să ne încărcăm unul pe altul cu energie, pentru că nu mai suportăm să nu câștigăm, să nu ne bucurăm cu fanii la final.

Pot spune doar că ăsta-i fotbalul, pot apărea foarte multe surprize. Să sperăm că acest punct va schimba atmosfera din vestiar”, a declarat Alexandru Roșca, la Prima Sport.

Întrebat despre momentul în care a aflat că va juca în această seară, Roșca a declarat:

„A venit antrenorul cu portarii și mi-a spus că s-ar putea să joc. Cum fac de obicei, am dat sută la sută la antrenament ca să fiu pregătit de meci.

Am un ritm ridicat la antrenament, dar contează foarte mult fiind tânăr să am meciuri în picioare.

E clar că nu-mi convine și nu cred că-i convine nimănui să nu joace , dar iau partea plină a paharului... sunt la o echipă foarte bună, sunt tânăr și rămâne de văzut ce se va întâmpla”.

12 meciuri a adunat Alexandru Roșca în poarta lui Dinamo, în acest sezon: 8 în Liga 1 și 4 în Cupa României

Ca urmare a acestui rezultat, Dinamo rămâne pe ultimul loc în play-off, în timp ce FC Argeș se clasează cu un loc mai sus, la două puncte distanță.

VIDEO. Golul prin care Gnahore îi aduce lui Dinamo primul punct în play-off

